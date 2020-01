Lucas Van Den Eynde, Tine Embrechts en Nele Bauwens zijn levende jukebox in schouwburg Luchtbal Jan Aelberts

09 januari 2020

20u49 0 Antwerpen Nele Bauwens, Tine Embrechts en Lucas Van den Eynde zijn komende zaterdag opnieuw een levende jubebox. In schouwburg Luchtbal zullen ze Nederlandstalige liedjes brengen die door het publiek zelf gekozen worden.

Twintig jaar geleden stapten Nele Bauwens, Tine Embrechts en Lucas Van den Eynde voor het eerst samen het podium op met hun JUKEBOX 2000, een keuze uit 100 Nederlandstalige liedjes van de afgelopen 100 jaar uit Vlaanderen en Nederland, van Louis Neefs tot Marva, van Willeke Alberti tot Gorki, Clement Peerens, An Christy en John Terra. Nu, twintig jaar later, staan ze opnieuw op de planken met, je raadt het al, JUKEBOX 2020. Ze worden begeleid door een tienkoppig orkest.

Afspraak op zaterdag 11 januari om 20 uur in schouwburg Luchtbal in de Columbiastraat. Inkom is 15 euro.