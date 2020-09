Luc Van der Kelen ziet ‘oorlog in het land’: “Politici en wetenschappers blijven elkaar aanvallen” Luc Van der Kelen

06u56 0 Antwerpen Het is oorlog in het land. Bij wijze van spreken natuurlijk. De wetenschap lijnrecht tegenover de politiek. Rectoren en epidemiologen allerhande, die van de Antwerpse universiteit voorop, manen hun studenten aan om de versoepeling van de bubbel van vijf van de federale overheid niet te volgen. Te risicovol.

Het is een actie die ik in ons land nooit eerder heb meegemaakt en ik loop toch al enige tijd mee. Ik vraag me af waarom we niet de discipline kunnen opbrengen om niet telkens te vernietigen wat we hebben opgebouwd. In de eerste golf, die in de lente, hebben alle burgers aangetoond dat ze een epidemie als corona kunnen verslaan, op voorwaarde dat ze het consequent volhouden.

De terugkeer van het virus hebben we aan ons zelf te wijten door de voorzichtigheid op te geven die we drie maanden lang hebben volgehouden. Je moet het lot niet tarten, zei mijn vroegere hoofdredacteur in zo’n omstandigheid. Precies dat hebben sommigen gedaan, toen de lockdown maatregel na maatregel werd opgeheven.

Hoe zijn we in deze toestand verzeild geraakt? Voor mij heeft het veel te maken met het non-governo waardoor we al anderhalf jaar worden getroffen

Toen de coronacijfers in Antwerpen weer uit de hand liepen, was het voor gouverneur Cathy Berx tijd om in te grijpen. Na een zomermaand lang in een halve lockdown, was wat fout gelopen was, opnieuw hersteld. Hoe lang en hoe vaak moeten we dat nog herhalen of staan we in Antwerpen voor een derde uitbraak ?

Spaanse griep

De demarche van de rectoren, vorige donderdag, heeft een alarmerende ondertoon. Ze doet me denken aan de donkere sfeer van de ‘ondergang van het Avondland’, een eeuw geleden, toen de wereld getroffen werd door de Spaanse griep met vele miljoenen doden tot gevolg.

Hoe zijn we in deze toestand verzeild geraakt? Voor mij heeft het veel te maken met het non-governo waardoor we al anderhalf jaar worden getroffen. De bevolking geeft aan dat we ons leven van vroeger terug willen, de burgers zijn de maatregelen moe en er is geen politicus die de handschoen opneemt.

Het zijn de eeuwigdurende discussies onder politici en experten, die in een combinatie van politieke chaos en dreigend onheil, alle vertrouwen bij de burgers hebben weggenomen. Het vertrouwen in de politiek was al enige tijd verdwenen, maar nu is ook het geloof in de wetenschap mee gesneuveld.

Fundamentele fout

Het is een fundamentele fout. De experten hadden nooit elke dag in de journaals, de terzakes en de afspraken mogen zitten. Hun rol is het leveren van de expertise die de politici kunnen gebruiken om efficiënte maatregelen te nemen. Hun rol bestaat niet uit het deelnemen aan de dagelijkse politieke discussies.

Je moet al eens naar de landen rondom ons kijken. Duitsland en Nederland om er twee te noemen. Daar is geen sprake van een begankenis van virologen op de tv. Af en toe eens één en dan heb je het gehad. De niet te stoppen debatten op onze zenders, waarbij politici en experten elkaar blijven aanvallen, ondermijnen het vertrouwen. Laten we daar mee stoppen.