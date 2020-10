Luc Van der Kelen ziet keerzijde aan snel laden en lossen in de haven: “Cocaïne? Trek uw plan, aldus de reders aan politici” Luc Van Der Kelen

03 oktober 2020

06u56 0 Antwerpen Ik durf geloven dat burgemeester De Wever meer plezier beleeft aan het constructief besturen van een stad als Antwerpen dan aan het catenaccio, waarmee hij in Brussel de zeven Vivaldi-partijen bestookt. Je kunt me naïef noemen, maar het is de eenvoudige waarheid. Negativisme brengt geen oplossingen. En het zijn precies oplossingen, die mensen van hun leiders verwachten.

Ik heb de jongste weken veel rondgereden in de haven, van de Zandvlietsluis, het zicht op de koeltorens van Doel, het diamanten kantoor van het havenbestuur tot Cadix en ‘t Eilandje. Het hele indrukwekkende gebied tussen het noorden van de stad en de Nederlandse grens, ooit begraasd door koeien en schapen, was een lieflijke polder met weiden, die vandaag vrijwel helemaal verdwenen is, met enkele kleine dorpjes waarvan enkel nog de kerk van Wilmarsdonk en een stukje Lillo overblijft.

Levensader

De haven is de levensader van die stad én in feite van het hele land. Je hoeft daar geen grote verslagen over te lezen. Het overvalt je gewoon bij het zien van het lossen en het laden en van de industriële bedrijvigheid die ons heeft helpen rechthouden tijdens de lockdown. Laat eens een uur enkele bruggen open staan en de file containers staat kilometers ver.

Je moet ook geen grote verslagen over de drugshandel lezen om te beseffen hoe moeilijk het is om de drugs uit de haven te krijgen. De reputatie van onze haven is die van een organisatie die productiever is dan eender welke haven elders in de wereld. Nergens halen ze een schip sneller leeg dan in Antwerpen. Dat is de bijdrage tot onze welvaart die de havenarbeiders ook tijdens de coronacrisis hebben geleverd.

Maar er zit een keerzijde aan de medaille van het snel laden en lossen. Veiligheid op de kaai, correcte douanecontrole, de rederijen vinden dat geen werk voor hen. Controle van de havenarbeiders, zelfde verhaal. Er wordt maar één percent van de containers gescand, zegt men. Trek uw plan, aldus de reders aan politici, douane, politie en havenbestuur. Drugs zijn niet onze business… Er groeit wel een andere mentaliteit maar er valt nog veel te doen om de bendes terug te dringen.

Kwaal zit diep

Hoe meer de war on drugs van de burgemeester wordt opgevoerd, hoe meer cocaïne en hoe meer geld er wordt ontdekt. Duizenden tonnen, honderden miljoenen euro’s, peperdure auto’s, vastgoedprojecten in Dubai. De kwaal zit zeer diep en het verbaast niemand meer dat er behalve de ex-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen ook een politie-inspecteur en een commissaris gevangen zitten.

Eigenlijk is het een echte industrie geworden, die zich niet alleen met drugs bezig houdt. Een collega die in een afvalbedrijf werkte, vertelde me dat hij onderzoek had gevoerd naar de verscheping van chemisch afval vanuit Antwerpen naar Afrika, waar het gewoon in de jungle werd gedumpt. Hij werd met de dood bedreigd en kreeg de goede raad zich met zijn eigen zaken bezig te houden.

Nu de burgemeester niet in de federale regering is geraakt, heeft hij de handen vrij om de misdaad aan te pakken. En geloof me, het is nodig.