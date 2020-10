Luc Van der Kelen wil kerst redden: “Nu is het tijd om definitief komaf te maken met het virus”

Luc Van Der Kelen

10 oktober 2020

06u00 0 Antwerpen Het herbegint weer, de coronacrisis. Daar lijkt het toch naar, nu de nieuwe regering pijlsnel in actie is geschoten. Geen dag te verliezen, luidt de boodschap voor de goede verstaander.

Vorige week, na de eerste persconferentie van het duo De Croo-Vandenbroucke, waande ik mij begin mei. De harde maatregelen hadden toen na drie maanden hun effect niet gemist en ex-premier Wilmès kondigde versoepelingen aan. De regel van vier, zei ze. We werden geconfronteerd met het begrip bubbel. We mochten thuis vier mensen ontvangen om te knuffelen. Een halfjaartje later staan we precies weer op dat punt. Alleen is het nu de regel van een-plus-drie is vier.

Het was in de lente voor onze mentale gezondheid meer dan hoogstnodig, maar we hadden het beter nog niet gedaan, tot er géén overlijdens meer waren en géén nieuwe besmettingen. Bedrijven en scholen gingen stap voor stap weer open en de cafés en restaurants, de jongeren met hun nachtelijke feestjes, volgden.

Je snapt zoiets toch niet, dat een firma die als opdracht heeft mensen veilig te vervoeren, jongeren op een risicoleeftijd in overvolle bussen laat proppen terwijl een virus druk-druk bezig is. Met dat soort beleid krijgen we straks de vierde golf

Het leek of de experten het hele zaakje onder controle hadden. Helaas, dat bleek maar schijn en het heeft veel, zoniet alles, te maken gehad met het gebrek aan leiderschap en politiek draagvlak van de in haar voegen krakende restregering Wilmes.

Drie keer is scheepsrecht

In Antwerpen krijgen we nu de derde fase van de epidemie. De eerste was die van Marc Van Ranst. De tweede, die van gouverneur Berx. Die waren goed bestudeerd en hebben het beoogde effect gekregen. En nu zijn we dus in fase drie beland, die van de professor. Vandenbroucke. Als het gaat zoals met fase één en fase twee, en er is geen objectieve reden om daaraan te twijfelen, zal ook fase drie resultaat hebben. De geloofwaardigheid van de nieuwe regering is op dit moment ook groot.

Waar het om gaat, is dan vol te houden. De burgers, wij allemaal, mogen niet bij de pakken zitten, we moeten de maatregelen respecteren. En de overheid moet ze laten handhaven, indien nodig met boetes. Nu is het tijd om definitief komaf te maken met het virus. Zoniet hebben we geen kerstfeest, geen wintervakantie. Van carnaval wordt niet eens meer gesproken en voor je ’t weet is het opnieuw zomer en ligt alle hoop bij een vaccin.

Hop, de bus op

Vorig weekend hadden we in onze uitgestrekte familie een van de vele verjaardagen te vieren. Kleinzoon Thomas werd 16, leeftijd waarop de wereld aan je voeten ligt in plaats van te moeten prakkezeren over virussen en besmettingen.

Hij loopt school in de GO-Spectrumschool in Deurne. Zijn broer William (18) in het centrum van de stad. Iedere dag moeten ze allebei de Lijnbus nemen. Dat wil zeggen: ze moeten zien dat ze erop raken want de bussen zitten overvol. Gelukkig heeft de Vlaamse regering nu extra bussen laten inzetten.

Je snapt zoiets toch niet, dat een firma die als opdracht heeft mensen veilig te vervoeren, jongeren op een risicoleeftijd in overvolle bussen laat proppen terwijl een virus druk-druk bezig is. Met dat soort beleid krijgen we straks de vierde golf.