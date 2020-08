Luc Van der Kelen vraagt standvastig beleid: “Als het gezag niet optreedt, neemt de straat het over” Luc Van Der Kelen

14 augustus 2020

06u00 2 Antwerpen De reputatie van Antwerpen als “city to visit” heeft een opdoffer gekregen. Internationale media hadden Antwerpen al jaren gelabeld als een bruisende stad, perfect voor een citytrip. Maar een reputatie werkt in twee richtingen. Je moet ze verdienen met creatief en hard werken, en weten dat je ze ook kunt verliezen.

De Antwerpse reputatie is recentelijk onderuit gehaald in The New York Times. Die krant schetste een ontluisterend beeld van de Belgische aanpak van de crisis in de woonzorgcentra, maar het is vooral sinds chef-viroloog Marc Van Ranst in Nederlandse media ook nog eens opriep om weg te blijven uit rampgebied Antwerpen, dat de Antwerpse reputatie aan diggelen ligt.

Is de crisis al niet zwaar genoeg om er niet nog eens een extra communicatiestoot bovenop te leggen door de experten en politici, die hem moeten bestrijden?

Bruisende stad was niet meer

Wat moest gebeuren, gebeurde. De Nederlanders hebben Van Ransts advies opgepikt. De volgende dagen was de stad leeg. De bruisende stad was niet meer. Afgelopen weekend werd dat in West- Vlaanderen nog eens overgedaan met een advies om weg te blijven van de kust. Alsof het drama in de horeca en de kledingzaken nog niet erg genoeg was ...

Zoiets doen ze niet in een zuiders vakantieland als pakweg Bulgarije. Onze zoon is pas terug uit dat land. Er zijn daar ook onveilige plekken met besmettingen en feestjes, maar wie wat uitkijkt, kan er zich vlot bewegen en wordt niet de hele dag om de oren geslagen met waarschuwingen. Is de crisis al niet zwaar genoeg om er niet nog eens een extra communicatiestoot bovenop te leggen door de experten en politici, die hem moeten bestrijden?

Sinds een paar dagen is ook de hetze rond het onderwijs weer op gang getrokken. Er zijn er die een originele oplossing hebben bedacht voor een veilig onderwijs: laat de middelbare scholieren op woensdag thuis studeren. Daar sta ik nu van te kijken. Iemand is dus op het idee gekomen dat de woensdag gevaarlijker is om naar school te gaan dan andere dagen. Het virus zal het wel eens uittesten.

Leerachterstand

Ik heb mijn kleinkinderen niet aan het werk kunnen zien tijdens de lockdown. Maar amper les gekregen in zes maanden. Geen examens gehad. Geen toetsen. Diploma’s werden niettemin uitgereikt. Natuurlijk is er een leerachterstand. Ze zullen daar wel een deel van ophalen, maar voor hun opleiding en sociaal contact was het niettemin een zeer nefaste periode.

Einde schooljaar zongen de ministers en beleidsmakers in koor, “de scholen sluiten, dat doen we nooit meer”. Een goede maand later gaat het al over “half opstarten in het middelbaar”. Zou een standvastig beleid misschien ook kunnen? Maatregelen die niet om de andere dag veranderen.

Bubbels van 4, van 1, van 5, van 10, van 15. Is er nog iemand die kan volgen? Het zal de frustraties bij jongeren alleen maar doen toenemen. Een tijdje thuis zitten en je vrienden niet kunnen zien kan niettemin geen vrijbrief zijn om met de politie te vechten. Daar moet kordaat tegen opgetreden worden, zonder onderscheid. Want anders moeten de brave burgers straks de gevolgen opruimen. Deze keer in Knokke en Blankenberge. Morgen aan het Zilvermeer?

Er is één constante in het beleid: als het gezag niet optreedt, neemt de straat het over. Daar is geen weg naast.