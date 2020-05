Luc Van der Kelen vindt over de Ring rijden plots een zaligheid: “Is Oosterweel nog wel nodig?” Luc Van Der Kelen

16 mei 2020

06u00 1 Antwerpen Dinsdag 12 mei, 11 uur, de bedrijven werken al een week en de winkels zijn gevolgd. Toch is het nog verbazend kalm op de Kleine Ring. Auto’s en vrachtwagens half om half.

Ik rij over het viaduct van Merksem. Nergens een spoor van structurele files te zien en de vraag schiet mij door het hoofd of we met wat kleinere ingrepen en enkele verstandige ideeën de hele Oosterweel-verbinding nog wel nodig hebben. Enkele kleinere ingrepen zouden best wel eens kunnen volstaan om de verkeersdrukte met 30 percent terug te dringen en opnieuw redelijk vlot te kunnen rijden.

Tijdens de hele lockdownfase was het in die paar keren dat ik een “essentiële rit” moest doen een zaligheid om de Ring te nemen. Het enige wat je nodig hebt om de mobiliteit weer vlot te trekken is dus een laptop om van thuis te kunnen werken. Als één op de drie dat doet, is de Oosterweelknoop van de baan, bedenk ik mij. Het is nu niet dat we zoveel geld op overschot hebben om onnodig gigantische werken uit te voeren in de volgende tien tot twintig jaar.

Een mini-Oosterweel zou financieel ruimte vrijmaken voor andere investeringen, voor het zachtere verkeer bijvoorbeeld, en om meteen hele grote stappen vooruit te zetten ook voor het dak op de Ring, zonder uitstel. De weerstand tegen het thuiswerken is tijdens de coronacrisis immers met sprongen teruggelopen. Alleen de meest ouderwetsen van geest houden nog vast aan die baan op kantoor van 9 tot 5. Maar de grote meerderheid heeft de nieuwe kantoorfilosofie al lang tot de zijne gemaakt. Laten we daar gewoon mee doorgaan.

Kantelmoment

Niet te veel aan twijfelen, als we later zullen terugblikken op deze periode, zal de coronacrisis een kantelmoment geweest zijn om de arbeidsorganisatie voorgoed te draaien richting thuiswerk. De oude gedachten keren niet meer terug.

Corona is geen zegen geweest voor de luchtvaartindustrie. Wel integendeel. Dat is ook het geval voor het openbaar vervoer. Daarvan denkt zowat iedereen nu dat elke rit levensbedreigend kan zijn. Dat is natuurlijk overdreven, maar het gevoel overweegt bij de mensen dat je niet veilig bent op de bus en de tram. En de epidemie zal al heel ver uit het zicht moeten zijn voordat de mensen opnieuw argeloos tram of bus zullen nemen. Nog een argument voor de échte metro, niet die veredelde tram van bij ons: op de metro kun je langere voertuigen inzetten, die frequenter rijden, waar het risico om in elkaars gezicht te blazen een stuk kleiner is.

Poesje Lee

Laat me tot slot toch een woordje zeggen over Lee, de Peruviaanse poes van Selena uit Stabroek. Ik zal het rabiësvirus niet onderschatten, maar bij mensen binnenvallen voor een huiszoeking over een katje, dat is er toch ver over. Zullen we het een vorm van machtsmisbruik noemen ? Laat ze nog een tijdje in quarantaine, doe een paar bloedtests en als ze dan nog gezond is, sluit deze kwestie dan maar af.