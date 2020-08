Luc Van der Kelen vindt mondmaskers op school een dure grap: “Misschien moet overheid gezinnen tegemoetkomen met maand extra kindergeld” Luc Van Der Kelen

29 augustus 2020

06u00 0 Antwerpen Op school een mondmasker dragen, altijd en overal? Ik beklaag die jonge gasten die daar de hele dag moeten mee rondlopen, al van ’s morgens acht op de bus tot na een hele dag school ’s avonds om zes opnieuw thuis. Mijn generatie lag op middelbare schoolleeftijd meestal wel overhoop met dat soort verplichtingen. En je kunt zo’n masker ook moeilijk anders dan zeer onaangenaam ervaren.

En het is dan nog een dure grap ook, zei mijn zoon. Hij heeft komend schooljaar vijf scholieren in het middelbaar, alle vijf op een andere school. Ze hebben de dubbele lockdown verbazend goed doorstaan, zonder veel conflicten misschien omdat hun ouders deze keer ook van thuis werkten.

Laten we even de rekening maken. Er zijn in een schooljaar 26 lesweken. Elke week wordt drie volle dagen les gegeven plus de woensdagochtend. En donderdag is opnieuw thuiswerkdag.

Per leerling heb je per dag een wegwerpmasker nodig, want ze gaan maximaal 8 uur mee. 8 uur is zelfs nipt, want je moet het masker ook op de schoolbus dragen. Kijken we nu naar de kostprijs. Deze krant heeft vorige woensdag de prijs en de kwaliteit van de maskers laten testen. De goedkoopste en de beste maskers heb je bij Albert Heijn tegen 0,54 euro per stuk. Ze filteren 86 percent van het virus.

50 euro per leerling

Stel daartegenover de maskers bij Carrefour. Die filteren amper 30 percent en kosten 60 cent. Ook die bij Colruyt zijn kwalitatief ondermaats met 37 percent filtratie voor 59 cent. Je kunt ook naar de apotheker gaan. Wegwerpmaskers heb je daar voor 1 euro per stuk. Op het internet staan er in dozen van 400 voor 20 euro, zegt mijn broer. Maar de kwaliteit, daarvoor zou ik mijn hand niet in het vuur steken. Bij de apotheker heb je de beste maskers voor het verplegend personeel, kostprijs 9,5 euro per stuk.

Tot daar mijn prijzen- en kwaliteitsonderzoek. Nu de rekening: 0,54 per masker x 3,5 per week x 26 weken betekent 49,14 euro voor één leerling. In totaal komt dat voor een schooljaar neer op 245,7 euro. Voor twee kinderen blijft het toch nog 98,28 euro.

Virologen en politici gaan daar luchtigjes overheen, maar voor families met (veel) kinderen betekent dat de buikriem aanhalen. Mondmaskers zijn wel degelijk een dure grap en we spreken dan nog niet van het duurder worden van courante producten en van andere schooluitgaven. Uitstappen, computer, smartphone, zwemles, sporten. In veel handelszaken betaal je als klant ook nog eens een coronatoeslag. Voor de alcoholgel en het plexiglas en de andere maatregelen om veilig te kunnen winkelen. Misschien moest de overheid de gezinnen maar eens tegemoet komen met een maand extra kindergeld.

Elk kind een laptop

Overigens is de Vlaamse overheid nog lang niet rond met een andere belofte aan de gezinnen. Dat er voor elk kind een laptop beschikbaar zou zijn. Grote gezinnen worden ook hier benadeeld. Als er bijvoorbeeld afstandsonderwijs wordt gegeven gedurende een volle (donder)dag, dan komt een gezin niet toe met één computer. Er zijn er nu een 11.000 verdeeld, las ik in een overzicht over de stand van computerzaken. Maar dat volstaat nog bijlange niet, natuurlijk niet.