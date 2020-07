Luc Van der Kelen over het oog van de coronastorm: “Er is nog veel werk, als we één samenleving willen worden” Luc Van Der Kelen

25 juli 2020

06u58 0 Antwerpen Antwerpen zit opnieuw in het oog van de coronastorm. Laat daar geen twijfel meer over bestaan: wat we meemaken, lijkt wel degelijk op het begin van een tweede uitbraak. Het gaat heel snel en volgens sommige virologen hebben we nog drie tot vier weken om het virus terug te dringen, zonder dat een nieuwe lockdown nodig wordt.

Als we met zijn allen falen, dreigt er volgens experten een gezondheidsramp met 10.000 besmettingen in de ziekenhuizen, duizend patiënten in de intensieve, honderden nieuwe overlijdens. Dat het ernstig is, blijkt ook uit de wat paniekerige manier waarop de experten waarschuwen voor wat er kan volgen.

Een week geleden leek er nog niets gevaarlijks aan de hand en het is niet dat de politici de impact van het virus hebben onderschat. Maar zie, de vele comités en veiligheidsraden, waar ze inzitten, kunnen niet snel genoeg vergaderingen beleggen om afdoende maatregelen te treffen.

Het verbaast mij nog het meest dat het virus precies is uitgebroken waar de experten het hadden verwacht, in lokale clusters en familiale bubbels, en dat we er toch niet in geslaagd zijn het exact te lokaliseren en terug te dringen in zijn kot.

Goed dus dat lokale gezagdragers, van de burgemeester tot de gouverneur, de handen aan de ploeg slaan, want hoe trager de maatregelen volgen, hoe moeilijker het wordt om het virus te overwinnen. Lokale autoriteiten zijn beter op de hoogte van de toestand op het terrein en kunnen doelgerichter ingrijpen. Laten we dus maar hopen dat burgemeester De Wever en gouverneur Berx resultaat boeken.

Coronacommissaris

Dokter Sofie Merckx van de linkse partij PVDA, een aanwinst voor de politiek, stelt voor om een coronacommissaris aan te stellen, zoals Marc Van Ranst tien jaar geleden als griepcommissaris. Dat had toen het voordeel dat de eenheid van commando werd gerealiseerd. Geen negen ministers meer.

Marc Van Ranst heeft natuurlijk net iets te veel sympathie voor de PVDA om aangesteld te worden als coronacommissaris. Maar er zijn nog experten.

Deze coronacrisis legt onze zwakheden bloot. In feite leven we in een verdeelde samenleving. In maart, toen de lockdown werd afgekondigd, reed ik op een ochtend voorbij de lange rij wachtenden aan de ingang van supermarkt Tanger op de Bredabaan in Merksem. Vijftig meter queuen, het was precies hetzelfde tafereel als een kilometer verder bij de Carrefour.

Allemaal gelijk

Ik dacht bij mezelf: nu zijn we echt gelijk, allemaal, we zitten in hetzelfde bedreigende schuitje, wie we ook zijn, hier hoofddoeken en lange gewaden, en twee kilometer verder de jeansdragers van elke dag. Iedereen is mee, de communicatie heeft gewerkt. Dacht ik.

Helaas, naarmate het leven normaler werd, verdween ook die nieuwe eenheid onder alle gemeenschappen, van welke afkomst ook. Iedereen hernam zijn vroegere gewoonten. Er is nog veel werk, als we één samenleving willen worden, waarin ieder zorgt voor de ander, jong en oud, man en vrouw, moslim en jood.