Luc Van der Kelen over het gevecht tegen het lood: “Gezondheid van kinderen gaat altijd voor” Luc Van Der Kelen

12 september 2020

06u00 0 Antwerpen In Hoboken leven de mensen in de wijk Moretusburg al een eeuw met de gevolgen van loodintoxicatie, en nog is het niet gedaan. Met die strijd tegen de loodziekte waren we thuis al vroeg mee vertrouwd. Mijn familie heeft immers wat met drukkerijen, waar lood vroeger de basisgrondstof was.

Mijn grootvader was letterzetter en mijn vader volgde in zijn voetsporen. Hij werkte in een handelsdrukkerij aan de Paardenmarkt. Ik herinner me dat hij medicatie moest nemen tegen loodvergiftiging. Heel je loopbaan aan zo’n drukkerijmachine, voor het hart en de bloedsomloop valt dat niet aan te raden. Alleen werd daar vroeger veel minder ‘spel’ van gemaakt.

Toen er nog helemaal geen sprake was van het begrip ‘fijn stof’, wisten ze in Hoboken, in de Moretusburg-wijk, al zeer goed wat dat betekende. De kinderen kregen veel te veel van dat fijn stof binnen op de speelplaats van de wijkschool en ze werden er ook ziek van.

Stofwolken aan metaalafval

Al dat lood en cadmium, metalen zonder ijzer, werd verwerkt in de fabriek van Umicore in Hoboken. Dat leverde behalve veel werk hele stofwolken aan metaalafval op, die het vervuild loodstof lieten neerdalen op de straten en pleinen van Moretusburg.

Sinds lang wordt de vervuiling in de wijk gemeten, vooral het effect ervan op kinderen. Zoals de kinderen van Tsjernobyl na de kernramp iedere zomer op gezondheidsvakantie kwamen bij ons, zo gingen die van Moretusburg in de grote vakantie naar de bossen om hun longen te zuiveren.

Recentelijk waren de loodwaarden bij de kinderen van Moretusburg veel te hoog, in die mate dat de fabriek nu kiest voor drastische oplossingen zoals het opkopen van de huizen dichtst bij de fabriek. Dat is een zeer zware ingreep. Het betekent dat een hele woongemeenschap uiteen wordt getrokken en de mensen zijn al zo sterk mentaal getroffen door de lockdown-maatregelen.

Wijkgezondheidscentra

Een ‘bijproduct’ van het loodstof waren de wijkgezondheidscentra met Kris Merckx en Dirk Van Duppen als de belangrijkste. Ze behandelden hun patiënten gratis, tot grote ergernis van de doktersstand. Maar ze werden daardoor ook geloofwaardig in de strijd om de gezondheid van de wijkbewoners.

Sinds de laatste verkiezingen hebben de PVDA’ers hun intrede gedaan in het parlement. Daar kozen ze voor enkele specifieke domeinen, om te beginnen de volksgezondheid, als was de coronacrisis speciaal voor hen gemaakt. Daarnaast is er het armoedebeleid en ten slotte de sanering van het politiek bedrijf zelf met maximumweddes voor politici. Dat is niet vreemd van enig links populisme en het dreigt daardoor ook goed te vallen bij grote groepen kiezers. Voor het parlement, Vlaams zowel als federaal, zijn de PVDA’ers een aanwinst, met enkele sterke woordvoerders als Sofie Merckx, dochter van, Jos D’Haese, Raoul Hedebouw en andere.

Om te sluiten, terug naar Moretusburg. Hoe lang wordt er nu al gestreden voor de gezondheid van de kinderen? Wordt het eens geen tijd om definitief knopen door te hakken? De gezondheid van kinderen gaat altijd voor.