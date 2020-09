Luc Van der Kelen over de ‘war on drugs’: “Zolang zoveel mensen om zoveel drugs blijven vragen, zal de drugshandel floreren” Luc Van Der Kelen

05 september 2020

06u00 0 Antwerpen “De misdaad rukt op”, blokletterde ik eind november in de kolommen van deze krant. Dat was na een golf van aanslagen in het noorden van de stad, met geweerschoten en granaten. Deurne, Antwerpen-Noord, Merksem, Borgerhout, ze kregen allemaal hun deel. Na zeven jaar ‘war on drugs’ bleef er maar één conclusie: de burgemeester heeft de oorlog tegen de drugsmaffia verloren.

De aanslagen werden ook steeds driester en vroeg of laat moest daar eens een dode of een gewonde bij vallen. Een kogel die verkeerd terecht komt, een kind dat een niet-ontplofte granaat opraapt. Boven alles is er de angst die regeert in de volkswijken. Het was dus tijd dat de burgemeester een tandje bij zou steken.

Daarvoor lanceerde hij nu een nieuwe repressiegolf van de harde lijn, ‘Operatie Nachtwacht’. Of die nieuwe aanpak met straatpatrouilles en pantserwagens succesvol zal worden, is nog maar de vraag, want tenslotte is de vorige op een mislukking uitgedraaid.

Het stadsbestuur in Antwerpen was in het verleden succesrijk, toen het de prostitutiewijken liet schoonvegen. Maar de drugsmaffia is van een ander misdaadkaliber. Dit zijn professionals van de misdaad. Die kunnen alleen bedwongen worden door een geïntegreerde aanpak van het probleem.

Alle burgers in onze stad moeten leren beseffen dat zolang zij afnemers blijven van wiet, cocaïne, heroïne, zij de drugsmaffia helpen in stand houden

Je kunt drugsbendes enkel terugdringen, als je focust op alle facetten van de problematiek. De harde hand van de wet alleen zal niet volstaan. Repressie is noodzakelijk om een basis te scheppen, maar je moet ook inwerken op de vraag. Tenslotte, zolang zoveel mensen om zoveel drugs blijven vragen, zal de drugshandel floreren. Het is een wet in de economie, die ook hier geldt: wat gevraagd wordt, zal geleverd worden.

Een drugsvrije samenleving is een illusie. Het is zoals met het virus. Je kunt het terugdringen, maar zolang wij het voeden, zul je het nooit helemaal wegkrijgen. Nul besmettingen, dat zullen we nooit bereiken. Vergelijk het met rookgedrag.

Aantrekkelijk vak

Even essentieel als de gepantserde brigades van de politie is een preventief antidrugbeleid dat de vraag moet terugdringen. Alle burgers in onze stad moeten leren beseffen dat zolang zij afnemers blijven van wiet, cocaïne, heroïne, zij de drugsmaffia helpen in stand houden. Drugshandelaar is tenslotte een aantrekkelijk vak: er wordt geweldig veel geld mee verdiend en de risico’s zijn al bij al beperkt. Dat is vragen om moeilijkheden. In zo’n geval zullen er altijd concurrerende dealers zijn die hun deeltje van de handel willen overnemen en als daar dan eens een dode bij valt, so what.

Om te besluiten nog dit: het Vlaams Belang is moeilijk te overtreffen, als het gaat om de misdaadbestrijding. De partij wil nu het leger inschakelen in de straten van Antwerpen. Dat is niet wenselijk. In een democratische samenleving is het verzekeren van de veiligheid van de burgers een taak voor een democratische politie. Wat er gebeurt, als de politie militaire technieken toepast, hebben we recentelijk meegemaakt in Charleroi met een Slovaakse burger die gewoon het vliegtuig naar huis wou nemen.