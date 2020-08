Luc Van der Kelen over de lockdown 2.0: “Dit beleid heeft gefaald op alle gebieden waar het maar kon falen” Luc Van Der Kelen

01 augustus 2020

06u00 0 Antwerpen Zelfs in het zwartste uur verliest de Antwerpenaar zijn gevoel voor humor niet. Het is deze keer wel humor met een stevige dosis sarcasme, want het bijt er diep in, de lockdown 2.0. Het virus had het ons ook wel kunnen besparen, vind ik. Eén keer overleven, tot daar aan toe. Daar konden we in jaren over vertellen aan onze kleinkinderen, maar nog eens een keertje? Weet je nog, die zomer dat we opgesloten waren in ons kot … Daar sloegen we ons toch doorheen, niet?

Ik hoorde een caféganger op de tv commentaar leveren over de avondklok: “Hebben we nog maar een uur voor het café sluit? Dan moet ik dringend pintjes beginnen te drinken.” Het typeert de Antwerpenaar, maar het verschilt toch van de eerste coronacrisis afgelopen lente. Er zit nu een vorm van gelatenheid bij het optimisme van de bewoners van deze stad, een gevoel dat er niet meer te ontsnappen valt, wat er ook gebeurt.

Van Ostaijen

De verlatenheid, de stilte op straat, op plaatsen waar je in normale tijden veel mensen verwacht, funshoppers, terrasgangers, straatartiesten, de vriendelijke reuzen die in stoet door de straten trekken in de Zomer van Antwerpen, alles wat kunstenaars maar kunnen bedenken. Het is die verlatenheid die op mij de diepste indruk maakt, de plotse leegte in een anders bruisende stad, een beetje te vergelijken met de sfeer in Van Ostaijens bezette stad. De Meir, het station, de kaaien, de terrasjes…

Kijk, daar kan ik mij over opwinden. Het gaat niet over kapjes. Mondkapjes bestaan niet. Alleen Roodkapje draagt een kapje, op haar hoofd. Alle andere mensen dragen mond- en neusmaskers.

Amper zeven dagen geleden keken we nog met een half oog naar de cijfers, de tweede golf ver weg. Maar we zaten er op dat ogenblik al in en we wisten het niet. En de virologen ook niet. Dit beleid heeft gefaald op alle gebieden waar het maar kon falen. Een half jaar hebben we horen discussiëren over het nut van mondmaskers, volgens de op ons neerkijkende Hollanders ‘mondkapjes’. Kijk, daar kan ik mij over opwinden. Het gaat niet over kapjes. Mondkapjes bestaan niet. Alleen Roodkapje draagt een kapje, op haar hoofd. Alle andere mensen dragen mond- en neusmaskers.

Nog zo'n loze belofte

Vervolgens hebben we eenzelfde eindeloze discussie gehad over het opsporen van besmette individu’s, die de rest van onze energie heeft opgeslokt. De eerste keer dat ik daarover hoorde spreken, zou het een week later al werken. Nog zo’n loze belofte. Niet volbracht. We zijn drie maanden later en het werkt nog steeds niet, in tegenstelling tot in landen als Australië en Duitsland.

Hadden we dat tricken en tracken niet gewoon dadelijk van hen kunnen kopiëren? Inmiddels zijn de beslissers bezig aan poging 14, of 13 of wat ook, om een regering te vormen die het virus kan bestrijden met alle bevoegdheden die nodig zijn. Het is nu ook bewezen dat stuurloos regeren zware gevolgen heeft.

En door dat alles komt het dat het virus een nieuwe kans heeft gekregen, die het nooit had mogen krijgen. We zitten nu met een dragonder van een gouverneur, Cathy Berx - no mercy - die een shocktherapie heeft bevolen. Erg voor alle mensen die hun inkomen kwijt zijn.

Hoop doet leven, zingt Will Tura.