Luc Van der Kelen over de coronamaatregelen: "Waar is de stem van de kinderen?" Luc Van Der Kelen

09 mei 2020

06u00 0 Antwerpen Als er iets ontbreekt in de discussie over de anticorona-maatregelen, is het wel de stem van de kinderen. Dat heb je wel eens meer in crisistijden en het is nu niet anders. Nochtans heeft alles wat in een stad gebeurt, grote invloed op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren. Die hebben ruimte nodig waar ze onder elkaar kunnen zijn.

Ik mis mijn vriendjes en ik mis mijn lief, hoorde ik op de tv zo’n jong kereltje zeggen, ik schatte hem een jaar of 12. Die wil niet constant op de vingers gekeken worden door zijn ouders. Jongere kinderen hebben dan weer parken en speelpleinen nodig, waar ze zich kunnen uitleven. Ruimte en groen zijn nodig voor jongeren in een stedelijke omgeving.

Als ouders opnieuw uit werken moeten, buitenshuis, moet er wel een crèche of een school zijn, waar opvang wordt geboden. Dat kost geld aan een stadsbestuur, ik besef dat wel, maar zonder werkende ouders is er ook geen werkende economie.

Puzzelen

Intussen zijn mijn echtgenote en ikzelf aan het puzzelen geslagen om het sociale beleid van de overheid uitvoerbaar te maken voor ons gezin. De regel van drie kennen we nog van de preteaching-opdrachten van de voorgaande weken. Maar nu schotelt premier Wilmès ons de regel van twee keer vier voor. Een groep van vier die een andere groep van vier ontvangt om op veilige afstand van elkaar nog eens samen te komen.

Hoe moeten we dat laten rijmen met onze gezinstoestand ? Mijn vrouw en ik hebben twee zoons, twee schoondochters met respectievelijk zeven en twee kinderen. Als we bijeenkomen, zijn we met zijn vijftienen en dan zwijg ik nog over zussen en broers en neven en nichten, want wij hangen allemaal nogal goed aan elkaar. In normale tijden gaan we ruim over de twintig op een verjaardagsfeestje.

Goede wil

Gezond verstand zoals mijn vriend Jan schrijft, zal dan niet volstaan. Misschien dat een beetje goede wil genoeg is om de filosofie van de maatregelen - afstand bewaren en hygiëne - toch te kunnen naleven. Twee keer in die hele periode hebben we de regels wat ruimer genomen, om een bos bloemen voor de verjaardag van schoondochter op de stoep te gaan leggen en een van de kleinkinderen een gelukkige verjaardag te wensen. Dat kunnen grootouders toch niet laten voorbij drijven.

Amir en Richard, de twee van mijn jongste zoon, hebben we al zeven of acht weken niet meer gezien. Ze zijn opgegroeid in Rusland. De oudste, Amir, is nu 12 en zit in het vijfde leerjaar van de Stedelijke Balletschool. Hij heeft in record tempo Nederlands geleerd, een goeie zes maanden, gaat elke week zwemmen in Berchem, volgt vioolles in Schoten aan de Academie.

Eigenlijk moet ik alles in de verleden tijd zetten, want er werd al een tijd geen les meer gegeven en nu mag het vijfde leerjaar niet heropstarten. Eén dag nog voor een vaccinatie. Maar op die manier leren kinderen op de duur weer af wat ze hebben aangeleerd. Dat zal gevolgen hebben voor hun hele schoolcarrière. Er zijn tenslotte redenen waarom in onze samenleving uiteindelijk de schoolplicht tot 18 jaar is ingevoerd. Het is een van de meest essentiële beslissingen die onze overheid ooit heeft genomen. Dát kunnen we toch niet laten verloren gaan.