Luc Van der Kelen mist de gezellige drukte in winkels: “Een wonder als die allemaal de pandemie overleven” Luc Van Der Kelen

13 juni 2020

06u00 0 Antwerpen Het verbaast mij hoe snel de natuur de planeet van ons overneemt, als we onszelf een paar weken niet laten zien. In de dertig jaar dat we in de buurt van het Peerdsbos wonen, heb ik in de tuinen nooit zoveel vogels gezien en gehoord. En de vliegende dino’s staan hun recentelijk veroverd terrein niet goedschiks af.

Gisteren ben ik tweemaal aangevallen door een vogel. Het was een fameuze klop op mijn kop, van een ekster, kraai of duif, ik kon het niet zien, maar het was niet bedoeld als een vriendschappelijk bezoek, zeker niet, nee.

Het doet me denken aan de dagen dat we hier kwamen wonen. Het was begin december en het had gesneeuwd en toen we aan het ontbijten waren met zicht op de tuin, stonden er twee reetjes wat mistroostig naar binnen te kijken met van die grote reeënogen. Het was alsof ze zegden, jullie indringers, hier wonen wij. Ze hebben zich sindsdien nooit meer laten zien.

Vervreemd

Hoe graag we het bos ook hebben voor het groen en de bloemen om er te wandelen, die twee maanden lockdown hebben ons gauw duidelijk gemaakt dat het bos niet ons terrein is. Als er geen Sapiens rondom ons heen zijn en al wat een menselijke beschaving nodig heeft om beschaving te zijn, voelen we ons vervreemd.

Het is alsof de stad de stad niet meer is. Na die drie maanden zonder de gezellige drukte van de terrasjes, voelde de leegte ellendig aan. Ik durfde het bijna niet te schrijven, maar ik begon de auto’s te missen, met hoeveel te veel ze ook zijn.

In normale tijden gingen we elke week genieten van de bloemenpracht en de planten, bloemetje voor thuis of voor het terras, in het tuincentrum dat vroeger van Walter Van Gastel was in Ekeren. Corona heeft daar zo zwaar toegeslagen dat we er nu in een wip weer buiten zijn.

Bloemenmeisjes

De gezellige drukte is er zeer ver weg, nu de maatregelen van de tandem Van Ranst-Vlieghe elk warm gevoel hebben verdreven. Normaal staan er een tiental grote bokalen met rozen. Afgelopen week nog één en verder niks behalve wat veldbloemen. We krijgen niet veel binnen en we mogen geen boeket met rozen meer maken, zei een van de bloemenmeisjes. Er was maar één kassa open en daar stonden drie mensen, ikzelf inbegrepen. Nee, ik weet niet of die de pandemie zullen overleven.

Er is ook goed postcoronanieuws. Mijn bakker in de Paalstraat, centrum Schoten, is opnieuw open. Na het failliet van de vorige uitbater heeft hij zichzelf getransformeerd tot ‘co-pains’, modieuze naam. De nieuwe patissier kent zijn vak, maar een winkel, ook een bakkerij, moet zijn cliënteel opbouwen. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar de hoop is groot. Al die ketenfilialen, de inheemse en de uitheemse, de Blokkers, Casa’s, Bart Smits, de Hema’s, Kruidvat en ik vergeet er nog wel enkele, ze hebben het zwaar. Het kan dat er sommige corona zullen overleven, maar allemaal, nee, het zou een wonder zijn.

Al terrasje gedaan ? Wij wel. Na een flinke wandeling pannenkoeken en een koffie op het terras van de Riddershoeve in Schoten en dat voor 16 euro. Nooit smaakte een pannenkoek beter. Een mens heeft niet veel nodig.