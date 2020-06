Luc Van der Kelen maakt eerste balans op: “Nooit dichter bij de dood gevoeld dan in dit virussenseizoen” Luc Van Der Kelen

06 juni 2020

06u00 0 Antwerpen Een griepje. Paniekzaaierij. Ik hoor het Maggie nog zeggen, helemaal in het begin van de epidemie. Begin maart, toen keken we nog verwonderd naar wat er gebeurde in Wuhan in China of in Bergamo. Maar die Chinezen, dat leeft met miljoenen op een vierkante meter, en ordelijk bestuur, zullen de Italianen het ooit leren? Velen dachten er zo over, toen we haast letterlijk overvallen werden door het virus.

Inmiddels, nu de eerste uitbraak achter de rug ligt, weten we beter. In het landenlijstje van de meeste doden staan we met grote voorsprong op de eerste plaats. Ver voor de Italianen en de Spanjaarden. Reclame voor ons land is dat niet en het is ook niet de eerste keer dat we zwaarder worden getroffen door medische en voedselcrisissen. Herinner u de dioxinecrisis van 1999, toen de winkelrekken leeg waren. Het einde van het tijdperk-Dehaene. Of denk aan de bankencrisis, toen de overheid onze grote banken moest redden wegens “too big to fail”. Het is alsof er om de tien jaar een grote crisis toeslaat.

Tijd voor een eerste balans. Als ik kijk naar de effecten op mijn leven, is er goed en kwaad. Het is bijvoorbeeld de eerste keer sinds lang dat ik zonder griep of verkoudheid de winter doorkom. Ik ben ook een illusie armer. Dat we een gezondheidszorg hebben die ons een lang gezond leven zou schenken. Dan heb je daar je hele loopbaan hard voor gewerkt en op het einde komt er een dokter, die patiënten trieert op leeftijd.

Nu nog niet

Dat is de reden waarom ik mij nooit dichter bij de dood heb gevoeld dan in dit virussenseizoen. In een coronatekst verwoordde een vriend het kort en bondig: “Uiteindelijk gaan we allemaal dood, maar liever niet nu en zonder verlatenheid.”

Die verlatenheid heeft mij als nooit tevoren doen inzien hoezeer ik mijn geliefden nodig heb. In het doordeweeks bestaan besef je dat niet, tot je iets meemaakt dat je op de feiten drukt. Er is niet veel meer voor nodig dan enkele weken afzondering.

Als u het mij vraagt, de stad met al wat essentieel is, zal een tweede lockdown niet overleven. Een stad zonder winkels, cafés, zonder kinderen, is niet voor herhaling vatbaar.

Over de dokters en verplegers in de instellingen is er alleen maar bewondering. Maar hebben onze bestuurders het goed aangepakt ? Wel, de meesten hebben hard gewerkt, maar ze hebben ook zelf kunnen vaststellen dat onze gezondheidszorg niet voorbereid is op zo’n crisis. Vele bedrijven hadden tienduizenden maskers en ander veiligheidsmateriaal in voorraad. Er zijn er die enorme aantallen hebben geschonken aan zorgcentra en ziekenhuizen. Solidariteit bleek geen loos begrip. Helaas ontbrak er een plan met grote P. Daardoor is het de hele crisis te veel improviseren gebleven. Het was al doende ontdekken.

Ik ben in de lockdown-periode een paar keer in de stad geweest. De verlatenheid was zo mogelijk nog groter dan die “in ons kot”, Maggies slogan. Leeg. Drukkende stilte. Een stad zonder kinderen, zonder scholen. Als u het mij vraagt, de stad met al wat essentieel is, zal een tweede lockdown niet overleven. Een stad zonder winkels, cafés, zonder kinderen, is niet voor herhaling vatbaar.