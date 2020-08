Luc Van der Kelen kijkt al uit naar de winterse warmte: “Tijd om nieuwe dimensie te geven aan leven in de stad” Luc Van Der Kelen

22 augustus 2020

06u00 0 Antwerpen De maatregelen van de gouverneur zijn lastig. De nachtklok zoals ten tijde van de vliegende bommen, mondmaskers tot in het bos, bovenop de sociale afstand, de bubbel van niet meer dan tien. Aan de dalende cijfers te zien werken de maatregelen, maar ze zetten ons leven wel voor een goed deel “on hold”.

Veel verschil met de lockdown voel ik eigenlijk niet. Er stonden deze week zelfs files bij de bakker en de beenhouwer zoals op die dag in maart, toen alles begon. De virologen mogen wel tevreden zijn over ons, want we kunnen onze ontmoetingen in de afgelopen vier weken letterlijk op tien vingers tellen.

De twee zoons op bezoek, een kleinzoon die kwam logeren, een etentje met mijn broer en zijn vrouw op moederdag, even binnenspringen bij schoonzus die is geopereerd, een keer naar de kapper, pedicure, wasserij, vastgoedkantoor, naast de obligate contacten als supermarkt, slager, viswinkel, bakker, bloemenwinkel. Misschien vergeet ik er nog eentje.

Open gevangenis

Ziedaar ons leven onder het bewind van gouverneur Berx. Twee bubbels van vijf en de noodzakelijke contacten om te overleven. Sinds eerst de gouverneur heeft toegeslagen en vervolgens Frank Deboosere met zijn hittegolf, zijn we nog amper in de stad geweest.

Het zal u niet verbazen als ik vind dat ons gewone leven nu wel zou mogen terugkeren. Tenslotte is het een vorm van open gevangenis, waar we inzitten. Maar helaas denken de pandemisten niet zo. Hun wereld is die van coronacijfers en statistieken. Je wordt er niet warm van, integendeel.

Nieuwe initiatieven, voorbij economie, haven, diamant, industrie, zijn meer dan ooit noodzakelijk om van de stad een leefbare plek te maken voor de aankomende generaties. De jeugd van vandaag heeft daar recht op zoals wij dat vroeger hadden

Na een lente en een zomer in afzondering stevenen we af op het koude seizoen. De winterse gezelligheid, nee, daar moeten we niet op rekenen. De druk bezochte schaatsbanen in Brasschaat en Kapellen: geschrapt. Dat belooft. Als de kerstversiering niet sneuvelt, is het al goed.

Onze kinderen en kleinkinderen hebben een warme samenleving nodig, die werk en ontspanning kan combineren om het leven voor ons en de jonge generaties opnieuw draaglijk te maken.

Daarom is het tijd om een nieuwe dimensie te geven aan het leven in de stad die Antwerpen is. De grote werken zijn immers begonnen en zullen veel hinder meebrengen. Daar hebben we met de afbraak van de E17-bruggen op Linkeroever al een voorproefje van gekregen. Twee uur file aan de Kennedy. Dan zwijgen we nog van het afrittencomplex in Borgerhout.

Uppercut

Vlaanderen en Antwerpen hebben een uppercut in hun reputatie gekregen. Cadeau van Marc Van Ranst en Cathy Berx. Nieuwe initiatieven, voorbij economie, haven, diamant, industrie, zijn meer dan ooit noodzakelijk om van de stad een leefbare plek te maken voor de aankomende generaties. De jeugd van vandaag heeft daar recht op zoals wij dat vroeger hadden.

Kunstenaars en artiesten zijn voor deze stad een levensader. En het herstel na corona is een gelegenheid om na de Leien, de kaaien en het Eilandje werk te maken van de binnenstraten. Met vers groen, leuke plantsoentjes, speeltuinen en verse waterpartijen. Toch!

Plant eens een boom op de Meir.

.