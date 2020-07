Luc Van der Kelen heeft raad voor politici én experten: “Als de een de plaats van de ander inneemt, geraken we nergens” Luc Van Der Kelen

18 juli 2020

06u00 0 Antwerpen Efficiënt zoals de Hollanders zijn wij Belgen nooit geweest. Economen en fiscalisten lopen daardoor de muren op van frustratie, maar het is zeker in het warme Antwerpen een deel van onze charme, vergeleken bij de kille bewoners van noordelijk Europa.

In crisistijden komt het beste in onze bewindvoerders naar boven. Zo ging het tijdens de bankencrisis, opgelost door de minderheidsregering van Yves Leterme, en tien jaar eerder tijdens de voedselcrisis met Piet Vanthemsche aan het stuur. Goede kans dat drie keer scheepsrecht wordt, dacht ik dus toen we in lockdown gingen, zelfs onder een super lichtgewichtregering.

Er is nog geen expert die heeft durven te zeggen dat de hele stad Antwerpen in lockdown zou moeten, maar je voelt dat het op hun lippen ligt

Geen moment heb ik verwacht, dat er een vorm van paniek zou toeslaan. Chaos, komaan? Pessimisme? Nee toch, niet in een ontwikkeld land als het onze, of hebben we het land inmiddels zo gereorganiseerd dat niemand nog weet wie bevoegd is en wie verantwoordelijk?

Rampscenario’s

Komt het misschien door de extreme mediatisering ? Al weken is men bezig om de bevolking rampscenario’s aan te praten, terwijl we het virus nu netjes onder controle hadden. Dus had ik ook nu niet meteen verwacht, dat alles wat we hebben aan beleidsmakers, aangevuurd door epidemisten en pandemisten, in de kortste keren in paniek zou slaan.

Er is nog geen expert die heeft durven te zeggen dat de hele stad Antwerpen in lockdown zou moeten, maar je voelt dat het op hun lippen ligt. En als het nu al naar paniek neigt, wat zal het dan worden bij een massieve uitbraak van het virus ?

Spaanse griep

Tot half maart had geen enkele politicus al enig benul van de effecten van een epidemie. De Spaanse griep, dat was iets van honderd jaar geleden. Zou nooit meer gebeuren. Aan de andere kant bij de experten. Plots werden die allemaal beleidsmakers, hoewel zonder enige ervaring. En vooral, ze namen zeer snel de gewoonten van de politici over. Dat wil zeggen, dat ze onder elkaar begonnen ruzie te maken.

Mag ik hier een boodschap achterlaten voor de ministers en experten? Hou het hoofd koel. Gebruik uw gezond verstand. Laat de experts adviseren en de ministers beslissen. Als de een de plaats van de ander inneemt, geraken we nergens. Het is de omgekeerde wereld.

Hoe vergaat het inmiddels de kleinkinderen ? Deze week is de kleine Christopher de ster van de familie. Hij is vijf geworden. Thuis stond een nieuw fietsje te wachten en voor zijn verjaardag is hij met de familie op vakantie geweest, weekje Center Parcs, weg van de regen. En woensdag met de hele bubbel naar de Melkerij in het Peerdsbos. Paradijsje met reuzenspeeltuin en de regenwolken lieten begaan tot we weg waren.

Daar in het Peerdsbos was de sfeer van paniek ver van ons. De wereld leek wat hij vroeger was, weliswaar met de nieuwe regels in het nieuwe normaal. Gezellig druk, een beetje zot veel zomer tussen de buien door. Kortom, het was bijna zoals al die jaren zonder virus en meer moest dat niet zijn. Geluk ligt in kleine dingen.