Luc De Vos, adjunct-teammanager bij Beerschot, voelt al stress voor promotiematchen: “Nooit zou ik nog bij een andere club kunnen werken” Philippe Truyts

06 maart 2020

19u20 0 Antwerpen “De stress begint nu al de kop op te steken. Deze club en zijn geweldige supporters verdienen een promotie naar 1A. Maar ik leg de druk zondag graag bij OHL: zij zijn de topfavoriet.” Méér Beerschot en méér Wilrijk ga je moeilijk vinden dan Luc De Vos (56), de joviale parttime-teammanager én ex-keeperstrainer op het Kiel.

Voor de Beerschot-staf is Luc De Vos gewoon ‘Fox’. Hij loopt er ook al even rond. Lang geleden speelde hij er bij de jeugd, sinds 2013 droeg hij zijn steentje bij tot de onstuitbare opgang van Beerschot Wilrijk van eerste provinciale naar het profvoetbal. ‘Wilrijk’ verdween voor dit seizoen uit de naam, maar daar kon De Vos mee leven.

“Mijn hart klopt nu voor Beerschot. Maar ik heb ook bij Wilrijk (tot 2013) mooie jaren beleefd. Ik kreeg er de kans om met coach Urbain Spaenhoven als keeperstrainer door te groeien naar de eerste ploeg. Ik vind het normaal dat de mensen die zwaar investeren in de club, beslissen welke richting we kiezen. Heeft dat een meerwaarde, dan is dat goed. Zonder geldschieters hadden we vandaag nooit zo ver gestaan.”

Mijn hart zegt: Beerschot wint. Toch is OHL favoriet. We moeten er vooral voor zorgen dat we zondag geen goal incasseren. Luc De Vos

Beerschot probeert op 8 en 14 maart voor het derde seizoen op rij de poort naar de hoogste voetbalklasse open te duwen. Tweemaal liep het op de valreep verkeerd af: tegen Cercle Brugge in 2018 en tegen KV Mechelen vorig jaar.

13 procent

Luc De Vos geeft trainer Hernán Losada gelijk met zijn plagende uitspraak dat Beerschot 13 procent – het stamnummer van de club - kans heeft om het te halen van Oud-Heverlee Leuven. “Een maand geleden had ik niet verwacht dat we de promotiefinale zouden halen. We hebben een zeer wisselvallig seizoen gehad. Tot het systeem plots wel ging werken op het veld. Het grote wonder was Tom Pietermaat (die terugkeerde na langdurig blessureleed, red.). Losada heeft alles gekneed tot een robuust geheel. Mijn hart zegt: Beerschot wint. Toch is OHL favoriet. We moeten er vooral voor zorgen dat we zondag geen goal incasseren.”

Luc De Vos spreekt met gloed en sympathie over zijn voorbije zeven jaar op het Kiel. Let wel: altijd in combinatie met een job als commercieel en operationeel manager bij RSN in de Antwerpse haven. “Het emotionele topmoment blijft in zekere zin die titel in 1ste provinciale, in 2014. Wat daarna volgde, had ik toen niet verwacht. Ik heb veel geleerd. Eerst was ik keeperstrainer bij Urbain Spaenhoven. Dan is in 2016 Marc Brys gekomen. Een fantastische man. Alleen de perfectie telde, tot de organisatie en de planning toe.”

Zweet en tranen

“Eric Roef (tot een jaar geleden voorzitter op het Kiel, red.) stelde me voor om teammanager te worden. Wel, ik heb gezweet, zelfs tranen gelaten. Nooit vergeet ik dat ik besliste om toch met de ploeg mee op stage te gaan toen mijn moeder terminaal ziek was. Ze heeft het volgehouden tot ik terug thuis was. Door mijn twee jobs draaide ik dagen van 16 tot 18 uur. Als teammanager zoek je voor de spelers een woning, regel je auto’s, boek je hotels, zorg je ervoor dat de familie van buitenlandse spelers kan overkomen. Die werklast is intussen een stuk minder geworden. Olivier Dieltjens, zoon van algemeen directeur Gunter Dieltjens, is nu voltijds teammanager. Maar ik hoop dat ik hem nog een tijd kan bijstaan.”

Hernán Losada is een warme, dankbare man. Maar hij houdt van discipline en legt de lat hoog, voor zichzelf en de anderen. Luc De Vos

Wat ‘Fox’ van Hernán Losada denkt, eerst jarenlang de Argentijnse chouchou en de strateeg op het veld, nu de mogelijke ‘verlosser’ richting 1A? “Ook hij houdt van discipline, legt de lat hoog voor zichzelf en voor de anderen. Maar hij is een warme, dankbare man, die ook weet waar hij vandaan komt.”

Luc De Vos zal het zondag helaas zonder de steun van zijn echtgenote moeten stellen. “Ze is verpleegkundige en werkt. Normaal was ze mee naar het Kiel gegaan. Hulde trouwens: ik was de voorbije 25 jaar drie of vier avonden per week de deur uit. Tja, voetbal is als een kind. De dag dat het bij Beerschot zou stoppen voor mij, ga ik het zó hard missen. Want nooit zou ik nog bij een andere club kunnen werken.”