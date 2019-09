Luc Appermont en Bart Kaëll intiem op seniorenfeest Borgerhout JAA

05 september 2019

14u06 0 Antwerpen Bart Kaëll en Luc Appermont luisteren het volgende Borgerhoutse seniorenfeest op. Samen nemen ze je mee naar hun verste verleden, hun mooie en emotionele momenten, hun lief, hun leed.

Luc en Bart vertellen honderduit: van banale weetjes tot gebeurtenissen die hun leven tekenden. Wist je bijvoorbeeld dat Bart Kaëll en Luc Appermont elkaar leerden kennen in een café in De Haan? En dat de mama van Bart aquarellen schildert? En dat Luc vroeger helemaal weg was van Nonkel Bob? Duik je graag eens mee in de verhalen achter de schermen van Luc tijdens het Eurovisiesongfestival, het jaar dat onze eigen Sandra Kim won?

Ongetwijfeld zal ook het dementieverhaal van Lucs mama de aanwezigen beklijven. Humor gecombineerd met pure ernst. Verhalen gecombineerd met liedjes. Het valt allemaal samen en voor deze ene keer laten Bart en Luc het publiek toe in deze unieke inkijk in hun leven.

Tickets kan je gratis krijgen tot vrijdag 12 september bij een van de Borgerhoutse dienstencentra. Afspraak op donderdag 19 september om 15 uur in De Roma.