Louis Vuitton laat op een na grootste diamant ooit verwerken in Antwerpen BJS

16 januari 2020

13u31 0 Antwerpen De Sewelo, een 1.758 karaat grote diamant die vorig jaar werd opgehaald uit een mijn in Botswana, is onderweg naar Antwerpen om verwerkt te worden in Louis Vuitton-juwelen. Het Franse luxemerk sloot daarover een overeenkomst met Lucara, het bedrijf dat de mijn in Botswana bezit waar de diamant werd ontgonnen. Het Antwerpse bedrijf HB zal de recorddiamant slijpen, polijsten en opdelen in kleinere steentjes. De Sewelo is met 1.758 karaat de op een na grootste diamant ooit gevonden.

De Sewelo - wat “zeldzame vondst” betekent in de lokale taal Setswana - werd in april 2019 uit de Karowe-mijn in Botswana gehaald. Uit diezelfde mijn werd vier jaar eerder ook al eens een diamant van meer dan 1.000 karaat opgediept.

De steen is van “near gem”-kwaliteit, wat wil zeggen dat het eerder geschikt is voor industriële toepassingen dan als juweel, maar bevat ook stukken van het kwalitatievere “white gem”-niveau. Louis Vuitton laat de Sewelo daarom kloven, slijpen en polijsten om er een collectie diamanten van te maken. Lucara behoudt 50 procent van de waarde van de resulterende diamanten, 5 procent van de opbrengst van de uiteindelijke juwelen gaat naar initiatieven van Lucara die de gemeenschap in Botswana ten goede komen. Hoeveel de steen uiteindelijk zal opbrengen, zal pas na de verwerking duidelijk worden.

De komst van de Sewelo naar Antwerpen is een opsteker voor de Antwerpse diamantsector, die een bijzonder moeilijk jaar achter de rug heeft. Woensdag raakte bekend dat 2019 was een moeilijk jaar voor de Antwerpse diamantsector. De Scheldestad verhandelde in totaal voor 37 miljard dollar (33 miljard euro) aan ruwe en geslepen diamanten. Dat is 20 procent minder dan het jaar ervoor, en vergelijkbaar met het niveau tijdens de financiële crisis in 2009 en 2010. Diamantkoepel AWDC verwacht geen verbetering in 2020, maar een herstel vanaf volgend jaar.