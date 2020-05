Lot van katje Lee ligt nu in handen van Antwerpse rechter: “Een kerngezond dier platspuiten? Vanwaar die verbetenheid?”

Antwerpen

Moet kater Lee uit Peru een spuitje krijgen? Of kan het diertje in quarantaine geplaatst worden om uit te sluiten dat het hondsdolheid heeft? De Antwerpse rechter doet daarover volgende week vrijdag uitspraak. Vandaag deden de partijen - baasje Selena Ali (23) en het Federaal Agentschap voor de Voedsel­veiligheid (FAVV) - hun argumenten uit de doeken in de rechtbank, waar (opnieuw) tientallen ‘dierenvrienden’ waren samengetroept.