Look-a-like Walter De Donder: “De Donder noemt een kat een kat, alleen zei ik het jaren geleden al” ADA

30 oktober 2019

13u38 2 Antwerpen Walter De Donder (CD&V) zegt dat er heel wat wijken zijn in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die zijn ingenomen door andere groepen. Binnen CD&V wordt afkeurend gereageerd maar Antwerpenaar én De Donder look-a-like Charles Van Dyck vindt dan weer “dat De Donder een kat een kat noemt, alleen zei ik dat jaren geleden al.”

“Ik kom vaak in Antwerpen. Daar zijn een aantal regio’s zwaar getroffen door migratie. Dat is allemaal een beetje fout gelopen. En ik vind dat we als CD&V een beetje rond dat thema hebben gefietst.” Dat zei kandidaat-voorzitter voor CD&V Walter De Donder tijdens een lezing. “Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen. Dat is ook in Brussel een stedelijk probleem”, gaat hij verder.

Dat doet een belletje rinkelen bij Antwerpenaar én look-a-like van De Donder, Charles Van Dyck (80). “De Donder noemt een kat een kat, alleen zei ik dat jaren geleden al. Het is een feit dat meer dan de helft van de inwoners van 2060 vreemdelingen zijn of nieuwe Belgen en daar is weinig aandacht voor vanuit de politiek.” Van Dyck was jarenlang actief bij de vzw De Bilzen.Het werd opgericht met als doel de “strijd aan te gaan met marginaliteit in al zijn facetten in Antwerpen Noord.” In 2013 stopte Van Dyck bij de vzw en twee jaar later stopte De Bilzen met voortbestaan.

“Er is wel iets van aan wat De Donder zegt. Heel de politiek heeft rond het thema migratie gefietst en zo is het probleem kunnen groeien en zien we daar vandaag de gevolgen van. Ik ben tachtig jaar en heb de wijk 2060 de laatste vijftig jaar enorm zien veranderen. Laat ons zeggen dat de wijk een bedenkelijke reputatie heeft op alle vlakken. Kijk naar het sluikstorten, de bewoning, de leerachterstand. En ik zie de toekomst niet rooskleurig in. De komende decennia zal dat probleem niet opgelost geraken.”

Op één punt is Van Dyck het niet eens met De Donder. Volgens De Donder wordt het probleem momenteel ontkend. “Het grootste probleem van een probleem is niet dat het probleem er is, maar wel dat het wordt ontkend.” Maar dat klopt niet volgens Van Dyck. “We weten allemaal dat het probleem van migratie er is, alleen vinden we er geen gepaste oplossing voor. We kunnen wel wijkagenten inzetten of stadsmariniers, maar daarmee lossen we het probleem niet op.”