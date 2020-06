LolaLiza organiseert ‘zoektocht’ naar zomerjurk en cadeaubon van 500 euro Annelin Marien

17u37 0 Antwerpen Op zaterdag 27 juni organiseert kledingmerk LolaLiza een ‘Fashion Hunt’ in Antwerpen, waarbij de gelukkige vinder een zomerjurk en een cadeaubon ter waarde van 500 euro krijgt. Via sociale media zal LolaLiza mysterieuze hints over sterke vrouwen verspreiden, die gelinkt zijn aan een specifieke plaats in een stad.

Om ‘women empowerment’ in de kijker te zetten, organiseert kledingmerk LolaLiza een zoektocht in verschillende Vlaamse steden. Op deze manier willen ze vrouwen op een leuke manier informeren en inspireren over iconische sterke vrouwen uit alle uithoeken van de wereld. Via sociale media zal LolaLiza hints verspreiden over iconische vrouwen, de deelnemers moeten raden wie de ‘powerwoman’ is naar wie LolaLiza verwijst. De tips zullen hen leiden naar een bepaalde plaats in de stad, waar in de buurt een Fashion Box verstopt zal zijn.

Wie de ‘powerwoman’ en de plaats waaraan zij is verbonden kan identificeren, vindt daar een Fashion box, met een jurk van de zomercollectie van LolaLiza en een tegoedbon van 500 euro, te spenderen in een winkel van het merk. Deelnemers die naast de hoofdprijs grijpen maar wel de juiste plek vonden, krijgen een kortingscode van 10%. De Fashion Hunt gaat vanaf morgen van start, met als eerste locatie Brussel. Op zaterdag 27 juni komt de Fashion Hunt naar Antwerpen.