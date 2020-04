Lokale recherche vat verdachte van woninginbraken Sander Bral

10 april 2020

Bij een huiszoeking heeft de lokale recherche van de Antwerpse politie een vijftigjarige man opgepakt die gelinkt kan worden aan minstens twee woninginbraken. De feiten vonden plaats in maart van dit jaar in woningen in het centrum van Antwerpen. De verdachte had de gewoonte om zich via de keldergaten toegang te verschaffen tot de woningen. Speurders kregen de verdachte tijdens het onderzoek in het vizier.

Op 8 april ging de lokale recherche, met versterking van de mobiele eenheid, over tot twee huiszoekingen op de gekende verblijfsadressen van de verdachte, in de hoop hem daar aan te treffen. Tijdens zijn verhoor legde de man uitgebreide verklaringen af en er zal nu onderzocht worden voor welke zaken hij nog in aanmerking komt, mogelijk gaat het over een tiental gelijkaardige feiten. De verdachte werd aangehouden door de onderzoeksrechter.