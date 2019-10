Lokaal shoppen op vrijdag: nieuw sensibiliseringsproject Local Friday ondersteunt lokale ondernemers Annelin Marien

31 oktober 2019

14u57 0 Antwerpen ‘Allemaal lokaal’, dat is het motto van het nieuwe sensibiliseringsproject Local Friday. Het initiatief werd vanmorgen voorgesteld in het Felix Pakhuis, onder andere Veerle Dobbelaere (één van de meters van het project) en schepen Koen Kennis tekenden het Local Friday-charter. De bedoeling van Local Friday is dat consumenten meer en meer richting lokale ondernemers gaan voor hun aankopen. De Local Friday-actie wordt over heel Vlaanderen gelanceerd, maar Antwerpen is de pionier met een lokale markt op 22 november in het Felix Pakhuis.

Initiatiefnemer van Local Friday is Sofie Smolders, van Belgunique. “Iedereen kan bijdragen tot een meer lokale economie”, zegt Smolders. “Je hoeft natuurlijk niet altijd en alleen lokaal te kopen, dus beginnen we met een Local Friday, op vrijdag 22 november. We hopen dat de Local Friday Fair aanslaat, en maandelijks, of zelfs wekelijks terugkomt, of dat mensen bijvoorbeeld elke vrijdag hun aankopen bij een lokale handelaar doen.” Meters van de campagne zijn Murielle Scherre, Veerle Dobbelaere en Veronique Leysen, zelf ook lokale makers.

Sofie Smolders is ervan overtuigd dat de consument wel degelijk achter ‘lokaal kopen’ staat, maar dat het bewustzijn en engagement nog wat aangewakkerd mag worden. “Met deze campagne willen we iedereen ervan bewust maken dat kopen bij een lokale ondernemer heel veel voordelen biedt. Lokale producten zijn misschien iets duurder, maar je kiest voor kwaliteit en duurzaamheid en investeert in de toekomst van je lokale omgeving.” zegt Smolders.

NSZ, Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, steunt Local Friday. Christine Mattheeuws van NSZ: “In verschillende sectoren zien we het aantal handelaars pijnlijk afnemen: in minder dan 10 jaar sloten zowat 10.000 winkels onder druk van e-commerce, te hoge huurkost, perceptie van onbereikbaarheid of een combinatie van al deze factoren. De oproep is dus: probeer er een gewoonte van te maken om één dag per week te reserveren om lokaal te kopen, de Local Friday.”

De fysieke kick-off wordt de Local Friday Fair in de overdekte hal van het Felix Pakhuis in Antwerpen op 22 november. Je kan er lokaal talent uit heel Vlaanderen ontdekken en rechtstreek producten of artikelen van hen kopen. Er zullen een 30-tal standhouders staan uit de sector van de fashion, food, juwelen, keramiek, streekproducten en accessoires. Naast de markt, is er ook een online sensibiliseringsproject. Consumenten kunnen zich vanaf vandaag al engageren door het Local Friday-charter online te onderschrijven, op www.iksteunlocalfriday.be. Lokale winkeliers kunnen het Local Friday-logo op de eigen website en social media plaatsen.