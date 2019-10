Loïc De Cannière nieuwe voorzitter Karel de Grote Hogeschool ADA

03 oktober 2019

10u01 0 Antwerpen Loïc De Cannière, CEO van Incofin Investment Management (Incofin IM), wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Karel de Grote Hogeschool (KdG). Hij treedt in de voetsporen van Wim Coumans die in 2011 het voorzitterschap op zich nam.

Loïc De Cannière stond mee aan de wieg van Incofin IM. De ‘impactfondsen’ van Incofin IM investeren in bedrijven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om een positieve sociale impact voor KMO’s, landbouwers en microbedrijven tot stand te brengen. Hij kwam er aan boord in 2001, nadat hij aan de slag was geweest bij baggerbedrijf DEME (1995-2000) en als kabinetschef Economie voor de Minister-President van de Vlaamse regering (1992-1995).

“KdG kende de afgelopen jaren heel wat successen en positieve ontwikkelingen, die hebben we mede te danken aan het vakkundig leiderschap van Wim Coumans”, reageert Veerle Hendrickx, algemeen directeur aan KdG. “We zien in Loïc De Cannière een waardige opvolger en rekenen erop dat hij met even veel bezieling de hogeschool zal sturen. Zijn jarenlange inzet en engagement voor een fairdere wereld en voor economische ontwikkeling ten gunste van het Zuiden, sluiten naadloos aan bij de waarden die we uitdragen als hogeschool.”

Er liggen al meteen een aantal uitdagingen klaar voor de nieuwe voorzitter. “We starten niet alleen met het plannen van de bouw van onze nieuwe campus Meir. We plannen ook renovatiewerken aan campus Hoboken”, licht Veerle Hendrickx toe. “Daarnaast breiden we ons anderstalig opleidingsaanbod verder uit en ontwikkelen we een aanbod dat tegemoet komt aan de nood aan permanente professionalisering voor volwassenen.”