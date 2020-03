Lizzie van café Tram 3 organiseert ‘Online komen daten’



20 maart 2020

17u39 0 Antwerpen Barvrouw Lizzie Goedemé van café Tram 3 aan de Oude Koornmarkt organiseert zaterdagavond een online datingevenement. Vanaf 19 uur zal ze vrijgezellen van alle leeftijden met elkaar koppelen voor een chat- of videogesprek. Met deze virtuele blind date kunnen de deelnemers ondanks de coronamaatregelen toch nog een gezellige zaterdagavond beleven.

Lizzie startte een jaar geleden met Tram 3 om onder andere eenzaamheid tegen te gaan. “Eenzaamheid komt voor bij mensen van alle leeftijden en wordt door velen onderschat. Er komen vaak klanten alleen naar mijn café en ik vind het dan leuk om ze aan elkaar voor te stellen.” De opening van Tram 3 vond vorig jaar plaats op 30 maart, de dag waarop Lizzie 30 werd. “Normaal hadden we volgende week een verjaardagsfeest, maar door de coronamaatregelen kan dat niet meer doorgaan, en terecht ook.”

Een keer per maand speelt Lizzie cupido en organiseert ze ‘Komen daten’ voor singles van alle leeftijden. “Ze krijgen dan een welkomstcocktail en nemen plaats aan een gedekte tafel. Op die manier leren ze elkaar op een spontane manier kennen.” Omdat het café voor minstens drie weken gesloten is, besloot Lizzie om ‘Komen daten’ voor het eerst op een virtuele manier te organiseren.

Virtuele blind date

Zaterdagavond houden de vrijgezellen zich vanaf 19 uur klaar voor hun computer. Lizzie zal de deelnemers die ze goed bij elkaar vindt passen samenzetten in een gesprek. De koppels kiezen zelf voor een chat- of videogesprek. Vervolgens stelt Lizzie de deelnemers aan elkaar voor en verdwijnt ze zodat de singles het gesprek kunnen verderzetten. “Als het geen goede match blijkt, mogen ze mij dat laten weten en dan zoek ik iemand nieuw. De bedoeling is dat de vrijgezellen een fijne babbel hebben en misschien ook chatmaatjes of - in het beste geval - een koppel worden.”

Momenteel staan er 54 deelnemers op aanwezig in het Facebookevenement. “Ik ga vandaag en morgen hun profielen bekijken en zal zo de matches samenstellen. Ze kunnen niet zien wie er op aanwezig staat, zodat het een echte blind date wordt.” Voor wie het moeilijk heeft met gespreksonderwerpen voorziet Lizzie stellingen, en voor wie geen Facebookprofiel heeft, maakte ze er een aan voor tijdens het evenement. Lizzie hoopt om met ‘Online komen daten’ toch nog een zaterdagavondgevoel te bezorgen in deze coronatijden. “Deelnemers kunnen er een drankje bij nemen en zo een gezellige avond creëren waarbij ze nieuwe mensen leren kennen.”

Wie meer informatie wilt kan Lizzie volgen via haar Facebookpagina of Instagrampagina.