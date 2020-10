Live vanuit Japan: restaurant Dim Dining viert World Sake Day met sakedegustatie via Zoom Annelin Marien

01 oktober 2020

16u49 0 Antwerpen 1 oktober is een speciale dag voor Dim Dining: het is vandaag namelijk World Sake Day. Het Japanse fine dining restaurant organiseerde vorig jaar een sakefestival op de Vrijdagmarkt, maar dit jaar moesten ze het anders aanpakken. Een gezellige sakedegustatie dan maar: via een virtuele masterclass presenteerde sakemeester Hosokawa Wataru vier unieke sakes, live vanuit Japan.

Bij Dim Dining maakten een tiental deelnemers een uitstapje naar Japan vandaag. Hosokawa Wataru, een Japanse sakemeester van brouwerij Amabuki op het zuidelijke eiland Kyushu, stelde via Zoom vier sakes voor die op hetzelfde moment als het ware recht vanuit Japan in je glas op de Vrijdagmarkt in Antwerpen belandden. En sake is zoals veel mensen ten onrechte denken géén eentonige sterkedrank: het drankje op basis van rijst bestaat zoals wijn in diverse smaken en aroma’s. Denk maar aan sake op basis van rododendron, aardbeibloesem of zelfs banaan.

Natuurlijke sake

“Door de coronacrisis konden we de tweede editie van het sakefestival op de Vrijdagmarkt niet laten doorgaan, maar we wilden toch een vervolg breien aan de succesvolle eerste editie", aldus Jonas Kellens van Dim Dining. “Samen met Kanpai, onze leverancier van sake’s, nodigden we daarom de Amabukibrouwerij virtueel uit voor een degustatie, gevolgd door een viergangenlunch gematcht met de vier gedegusteerde sakes. Brouwerij Amabuki brouwt al sinds 1688 sake: ze telen zelf hun rijst op biologische wijze en gebruiken tijdens het brouwproces enkel gistculturen op basis van bloemen. Wij werken bij Dim Dining dan ook graag met natuurlijke producten.”

(lees verder onder de foto)

De deelnemers konden vier sakes proeven, telkens met een woordje uitleg van de Japanse meester erbij. Zo stond er een intense, zelfs ietwat pittige sake op basis van goudbloem op het menu, gebrouwen volgens de traditionele Yamahai-methode. Nadien was het de beurt aan een fruitige rosé sake op basis van aardbeibloesem, gevolgd door een minerale sake van rododendron. De degustatie werd afgesloten met een sake die smaakt naar banaan. De sakes bevatten telkens zo’n 15% alcohol: een perfect voor wijn bij het eten.

“Sake is in België nog vrij onbekend en onbemind, maar het drankje verdient het om eens op de kaart gezet te worden”, aldus Kellens. “In Parijs en Londen bijvoorbeeld is sake al veel langer hip, en ook bij Dim Dining zetten we er erg op in. En dat werkt: 85% van onze klanten kiest bij hun menu de aangepaste sakes. Er is dan ook zeer veel diversiteit binnen sake: het is een drankje dat we nog niet heel goed kennen, maar waar nog veel in te ontdekken valt.”