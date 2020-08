Exclusief voor abonnees LIVE. Antwerps nachtleven bezet vijf weken lang Oosterweelwerven: “Tegen de eventsector terug begint te leven, is de helft zijn job kwijt” Week 1: Yves ‘a local hero' Massignani voor Contrair Sander Bral

06 augustus 2020

19u54 0 Antwerpen Bouwheer Lantis wil aan jong Antwerpen tonen dat het Oosterweeltraject meer is dan nieuwe stroken asfalt voor miljoenen auto’s. Op vijf donderdagen deze zomer bezetten bekende deejays, festival- en nachtlevenpromotors vijf verschillende werven om zowel de nieuwe ecobruggen, fietspaden en natuurgebieden rond Oosterweel te promoten als het Antwerpse nachtleven te ondersteunen. Met deze week Yves Massignani van reizend feestconcept Contrair.



Antwerp Under Construction

Vijf bekende dj’s of dj-duo’s van voorname spelers uit het Antwerpse nachtleven bezetten onder de noemer Antwerp Under Construction deze zomerweken elke donderdag een andere werf van de Oosterweelverbinding. Contrair, Shomi, Ampere, Rampage en Fire Is Gold brengen met professionele livestreams de werven aan het Noordkasteel, de park and rides aan de Luchtbal en op Linkeroever, het knooppunt Antwerpen-West en de nieuwe ecobrug ter hoogte van Zwijndrecht tot leven.

“Bij bouwheer Lantis weten ze ook wel dat ze de jeugd niet kunnen bereiken via hun gebruikelijke kanalen”, zegt initiatiefnemer Jochem Peeters, bekend van het Antwerpse stadsfestival Full Circle en boekingskantoor Kurious. “Ze willen namelijk tonen dat Oosterweel resulteert in meer dan een hoop beton. Er worden nieuwe fietspaden en ecobruggen aangelegd maar ook nieuwe parken, natuurgebieden en publieke ruimte. Om dat op een originele manier over te brengen is Lantis mee gegaan in mijn idee.”

(Lees verder onder de foto)

Contrair

Het resultaat van die samenwerking zijn livestreams van dj-sets op locatie, zowel om de werven in beeld te brengen als de zwaar getroffen muzieksector te steunen. Jochem vond vijf grote Antwerpse feestconcepten voor evenveel werven met deze week Yves ‘a local hero’ Massignani als ambassadeur voor zijn eigen Contrair, het reizend feestconcept met voormalige en gelijknamige pop-up-club en tweedaags dancefestival Contrair Open Air aan het Noordkasteel als jaarlijks hoogtepunt. ‘A local hero’ streamt donderdagavond live van op de werf aan het datzelfde Noordkasteel.

“Naast het feit dat het in deze moeilijke periode leuk is om nog ééns mee te werken aan een nachtlevenconcept is dit voor mij ook een mooi afscheid van de site van het Noordkasteel, dat dus verdwijnt voor Oosterweel”, zegt Yves. “Bovendien kan ik op deze manier nog een beetje voeling houden met de fans van mijn dj-sets en Contrair in het algemeen.”

