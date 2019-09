Linkeroever steeds populairder om te wonen (en daar spelen vastgoedmakelaars handig op in) ADA

13 september 2019

08u55 0 Antwerpen Linkeroever wordt steeds populairder om er te gaan wonen. Dat komt door de dalende criminaliteitcijfers maar ook de sociale mix die er ontstaat. En daar spelen vastgoedmakelaars handig op in.

Linkeroever, lange tijd vergruist door de Antwerpenaar, wordt steeds populairder als woonplaats. Zo is het aantal inwoners er in bijna tien jaar tijd met tien procent gestegen: van 15.215 in 2010 naar 16.754 dit jaar. Ook het gemiddeld netto inkomen van de bewoners zit in stijgende lijn, wat er op wijst dat de sociale mix er een stuk op vooruit is gegaan. Tegelijk met de opwaardering is Linkeroever eveneens een stuk veiliger geworden: de criminaliteit daalde er sinds 2012 met bijna 30 procent.

En dat is ook projectontwikkelaars niet ontgaan. Zo worden er rond het Galgenweel vlotjes nieuwbouwappartementen opgetrokken en die kunnen op de nodige aandacht rekenen. Zo bouwt Vooruitzicht 38 appartementen, Azur, en dienden al driehonderd geïnteresseerde kopers zich aan.

“Linkeroever floreert en we staan in feite nog maar aan het begin, want de buurt is nog in volle groei en bloei. De interesse en vraag zijn in elk geval groter dan ooit, en bovendien komt het uit alle lagen van de bevolking. Linkeroever doet denken aan de transformatie die het Eilandje de voorbije decennia heeft meegemaakt en is voor heel wat Vlamingen duidelijk een nieuwe hotspot geworden”, vertelt Colin Sewalt, vastgoedontwikkelaar Vooruitzicht.