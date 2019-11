Gesponsorde inhoud Linkeroever is dé nieuwe trendy buurt van Antwerpen Commerciële redactie

25 november 2019

Na de opwaardering van het Zuid en het Eilandje is Linkeroever dé nieuwe hotspot van Antwerpen. En daar zijn heel wat redenen voor.

Al meer dan honderd jaar is Vooruitzicht actief in de bouw en ontwikkeling van vastgoed in en rond Antwerpen. Je herkent hun projecten aan een topligging qua bereikbaarheid, de nabijheid van openbaar vervoer, groen en parken, supermarkt en winkels. Dit alles combineren ze met een stijlvolle, hedendaagse architectuur. Maar er is meer. Vooruitzicht wil niet zomaar projectontwikkelaar zijn, maar wil vooral een buurtontwikkelaar zijn. Ze kijken steeds naar de ruimere leefomgeving van de toekomstige bewoners. Momenteel zijn ze met de ontwikkeling van meer dan tien nieuwbouwwoningen en appartementen op Linkeroever bezig. Waarom Linkeroever? Om de volgende drie redenen.

De place to be voor de toekomst

De overkant van de Schelde is van oudsher de groene long van de stad. Mensen kwamen er vroeger al om te ontspannen, te wandelen of te genieten van zon en strand op Sint-Anneke. Vandaag is Linkeroever een hippe buurt geworden waar jong en oud, gezinnen en singles, hun gading vinden.

Antwerpen investeert mee

De stad Antwerpen is dit succes niet ontgaan en investeert meer en meer in een goede ontsluiting van Linkeroever en veilig verkeer voor alle weggebruikers. Zo zal de Oosterweelverbinding er niet alleen voor zorgen dat de buurt nog verkeersveiliger wordt. In het plan worden ook nieuwe wandelboulevards, fietspaden en zelfs een nieuw park van 18 hectare voorzien. Bovendien staat er een nieuwe fiets-wandelbrug op de planning die linker- en rechteroever van de stad met elkaar zal verbinden. Zo wordt Linkeroever nóg meer een integraal deel van de stad.

Woonwijk met vakantiegevoel

De wijk Regatta aan het Galgenweel is de kern van de woonzone. Je vindt er zowel eengezinswoningen, als luxe- en middenklasse-appartementen. Deze sociale mix zorgt voor een levendige buurt, waar het prettig, maar tegelijk rustig wonen is. De prachtige locatie aan het park en zeilmeer Galgenweel zorgt dat een vakantiegevoel nooit ver weg is en dit vlakbij de bruisende stad. Alle woonprojecten op Linkeroever vindt u op www.vooruitzicht.be.