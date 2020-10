Linkeroever brengt hulde aan verongelukte oud-adjudant Patrick Lefelon

11 oktober 2020

13u19 1 Antwerpen Vrienden en kennissen van Richard De Waegemaeker hebben zondag hulde gebracht aan de 91-jarige man die vorige week verongelukte bij een aanrijding met een Lijn-bus. Op de plaats van het ongeval aan de Halewijnlaan hingen zij een foto op van Richard en haalden herinneringen op aan de energieke, graag geziene bewoner van Linkeroever.

Oud-adjudant Richard De Waegemaeker was een bekend figuur op Linkeroever. Ondanks zijn gevorderde leeftijd was de 91-jarige man nog dagelijks in de weer. Na een uitstap vorige zondag stapte hij van de bus aan de halte Halewijnlaan. Bij het verlaten van de halte liep hij voor de bus door. De chauffeur merkte hem niet op en reed Richard aan. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Richard was jarenlang in dienst van het Belgische leger. Hij was gespecialiseerd in telecommunicatie. Hij kreeg verschillende onderscheidingen zoals ‘Het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II’.

Verder had hij bijzondere interesse in alles wat de zeemacht aanging. Zo werkte hij jarenlang als vrijwilliger en opleider bij de Koninklijke Marine Kadetten. Tot op hoge leeftijd bleef hij actief, onder meer door duo-valschermsprongen uit te voeren.

