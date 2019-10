Linker Oevert Marathon: lopen in ‘t groen mét fantastisch zicht op skyline Philippe Truyts

08 oktober 2019

Het is de mooiste marathon van Antwerpen én ver daarbuiten: Linker Oevert Marathon – met de intrigerende –t in de naam – is op zondag 20 oktober aan zijn zesde editie toe. Organisator en marathonfanaat Kid Van Thienen verwacht 1.300 deelnemers, verspreid over vijf races. De kortste daarvan is een 1/10de marathon: 4,2 kilometer. Liefst drie goede doelen worden aan het evenement gekoppeld.

Kid Van Thienen (60) mag dan een van de bekendste cafébazen van ’t stad zijn, sinds 2005 klopt zijn hart voortdurend voor de marathon. Vorig jaar liep hij er zelfs zes na elkaar in de woestijn, met de voor gewone stervelingen gruwelijke Marathon des Sables. Zijn Rhythm ‘n’ Run Marathon Club heeft onderhand de wereld veroverd. “Zelf heb ik nu vijftig internationale marathons gelopen. Komende zondag (13 oktober) ben ik er al voor de tiende keer bij in Chicago. Ik stel niets uit, want je weet maar nooit hoe lang ik dit allemaal nog kan doen. Hoewel: Leo Verstrepen, die peter is van Linker Oevert, is een stuk ouder en blijft onvermoeibaar doorgaan.”

Goede doel

Geen peter zonder meter trouwens: gewezen triatlete Sofie Goos neemt die taak op zich. Ze draagt deze marathon in haar hart. Dat heeft veel te maken met de goede doelen. Zo gaat per deelnemer 1 euro naar het Kinderkankerfonds en kunnen lopers geld doneren aan het VUB Yamina Krossa Borstkankeronderzoek. “Ik wou daarnaast ook iets doen voor alle kinderen die op Linkeroever school lopen”, zegt Van Thienen. “Zij mogen gratis meelopen in de minimarathon van 4,2 km. Vijf euro inschrijvingsgeld is soms een drempel voor hun ouders.”

Dé charme van Linker Oevert Marathon zijn het gevarieerde, groene parcours én het nooit vervelende zicht op de skyline van Antwerpen. Van Thienen: “De omloop is best uitdagend. Je loopt door het Sint-Annabos, over het strand van Sint-Anneke, de Finse piste aan het Galgenweel én over pittige kasseistroken.”

Start, finish, inschrijving en prijsuitreiking: die gebeuren aan de Boeienweide (naast de voetgangerstunnel) waar een lopersdorp wordt opgesteld. Wie zaterdag 19 oktober al zijn borstnummer ophaalt, krijgt er zomaar een bord pasta bij in Bar ‘Lo. De organisatie wil ook milieuvriendelijk scoren. Bij je inschrijving hoort een opvouwbare waterbeker die je kunt blijven gebruiken.

Chinese Muur

Maar van welke marathons heeft Van Thienen nu het meest ‘genoten’? “Stockholm is de mooiste stadsmarathon. De Chinese Muur en die van Spitsbergen dit jaar zijn natuurlijk specialer. Ik ga ook nog naar Groenland: lopen bij -25: dat wil ik nog meemaken.”

Trots is hij eveneens op het feit dat Linker Oevert Marathon als ‘kleintje’ behoort tot de Abbott World Marathon Majors. Lopers vanaf 40 jaar kunnen daar per leeftijdscategorie rankingpunten verdienen per race.

Info

Alle info: www.linkeroevertmarathon.com. De marathon start op 20 oktober om 12 uur. Daarna volgen nog vier races: de Ekiden voor teams om 13 uur, de 4,2 km om 14 uur, de 10 km om 14.45 uur en ten slotte de Halve Marathon om 15 uur.