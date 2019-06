Lillo opent boekendorp Jan Aelberts

24 juni 2019

15u15 0 Antwerpen Op twee zondagen in juli en augustus verandert Lillo in een boekenparadijs. Op 14 juli opent voor de eerste keer het boekendorp de deuren.

Tijdens Lillo Boekendorp kan je snuisteren tussen duizenden boeken, van stripboeken, fictie en non-fictie, kinderboeken tot antieke boeken. Ook kan je die dag deelnemen aan historische wandelingen met een gids of een voorstelling van het marionettentheater in het Kruitmagazijn bekijken. Verder is er een cavabar en muziek. Ook het Poldermuseum is die dag open. Het boekendorp is volledig gratis.

Tip: vanaf het Antwerpse Steenplein vaart vanaf juli de waterbus naar Lillo. De boottocht duur ongeveer een uurtje. Meer info op www.lilloboekendorp.be.