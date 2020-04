Lijnbus strandt in spoorwegberm Patrick Lefelon

13 april 2020

19u33 0

Een bus van De LIjn is maandagnamiddag rechtdoor gereden op het kruispunt aan de Noordersingel met de Turnhoutsebaan. De buschauffeur verloor om onbekende reden de controle over zijn stuur. In plaats van linksaf te slaan reed de gelede bus rechtdoor, overschreed twee fiets- en wandelpaden en strandde dan in de berm naar de spoorweg. Een verlichtingspaal en een boompje sneuvelden.

Niemand raakte ernstig gewond. Een takeldienst moest de bus uit haar benarde positie verlossen.