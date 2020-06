Lijk in sporttas ter hoogte van Havenhuis: twee broers opgepakt PLA

15 juni 2020

10u59 5 Antwerpen De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft donderdag twee Israëlische broers van 26 en 27 aangehouden op verdenking van de moord op hun 21-jarige landgenoot.

Op 15 maart 2020 werd in het Kattendijkdok, ter hoogte van het Havenhuis, een sporttas uit het water gehaald. In de tas zat een mannenlichaam dat schotverwondingen vertoonde.

Een schipper had de lugubere vondst gemeld aan de hulpdiensten.

Het parket Antwerpen heeft daarop de onderzoeksrechter gevorderd voor moord en de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen voerde het verdere onderzoek. Via een autopsie en deskundigenonderzoeken kan het lichaam geïdentificeerd worden als dat van een 21-jarige Israëli. De identificatie zorgde voor een stroomversnelling in het onderzoek. Met extra informatie van de Israëlische autoriteiten kwamen twee broers in beeld die in Antwerpen wonen.

De feiten lijken in deze fase van het onderzoek te wijzen op een afrekening binnen het drugsmilieu.

De broers verschijnen morgen voor de raadkamer.

Het gerechtelijke onderzoek door FGP Antwerpen en onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet.