Liefkenshoektunnel donderdag- en vrijdagavond in één richting afgesloten voor werken BJS/BLG

10 februari 2020

18u13 0 Antwerpen Op de Antwerpse R2 vinden op 13 en 14 februari voor de tweede keer in een maand tijd onderhoudswerken aan de Liefkenshoektunnel plaats. Beheerder NV Tunnel Liefkenshoek waarschuwt voor verkeershinder, want de tunnel wordt in elke rijrichting één avond en nacht afgesloten.

Donderdagavond starten de werken in de tunnelkoker richting Beveren, die zal afgesloten zijn van 21 uur ‘s avonds tot 5 uur ‘s ochtends. Op vrijdagavond is de tunnelkoker richting Stabroek aan de beurt. Er zal dan telkens geen verkeer mogelijk zijn tussen de Tijsmanstunnel en de Beverentunnel in de richting waarin de werken plaatsvinden.

Het verkeer dat normaal dat traject neemt, zal een omleiding moeten volgens langs de Antwerpse ring (R1) en de Kennedytunnel. Verkeer dat gevaarlijke stoffen vervoert (ADR-transport), zal nog een stuk verder moeten omrijden, langs de A12 en de Temsebrug.