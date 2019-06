Liefde, moord & adoptie. Het leven van de honderdjarige Rosy Van Hoeck leest als een filmscript David Acke

25 juni 2019

16u13 7 Antwerpen Rosy Van Hoecke viert haar honderdste verjaardag. En dat kan op zijn minst gezegd een mirakel heten. Ze overleefde een moordaanval en werd in het Schipperskwartier achtergelaten door haar radeloze vader. Uiteindelijk werd ze operazangeres in Antwerpen en werd er een musical over haar leven gemaakt.

We keren 110 jaar terug in de tijd, naar het jaar 1909. Anette, een klein meisje staat met haar moeder te wachten op De Kroonland. Dat is het schip waarmee ze samen naar Amerika zullen trekken om daar een leven verder te zetten. Ze staan te wachten op de kaaien in Antwerpen, ergens ter hoogte waar nu het Red Star Line Museum gevestigd is. Beiden komen goed aan en leidt het gezin met z’n drietjes een rustig bestaan. Anette, haar moeder en haar vader.

Tot dan leest het verhaal van de vrouw waarover het hier gaat nog als een doorsnee stationsromanetje. Haar naam is Rosy. Ze is de dochter van Anette. Toen Anette vijftien jaar was leerde ze de twintigjarige George kennen in Amerika. Hij was soldaat en was op verlof. “Ze zagen elkaar en waren op slag verliefd. Enkele dagen later trouwden ze zodat ze elkaar niet uit het oog zouden verliezen wanneer mijn vader opnieuw werd opgeroepen. En in 1919 werd ik geboren”, vertelde Rosy in 2015 aan het Red Star Line Museum.

Moordpartij

Vanaf dan verandert dat stationsromanetje in een thriller. Of een script van een spannende Hollywoodfilm. Wanneer de grootmoeder van Rosy alleen komt te vallen na de dood van haar man, leert ze een Italiaan kennen. “Niemand vertrouwde die man. Die was ook niet te vertrouwen, zo bleek”, vertelt Rosy. Op 22 april 1921 vermoordt de Italiaanse man Anette, de moeder van Rosy, en ook de grootmoeder van Rosy. “Ik overleefde de moordpartij. De kogels miste mijn wiegje waar ik in lag te slapen.”

Wanneer George hoort dat zijn vrouw en schoonmoeder vermoord zijn, trekt hij met zijn dochter Rosy terug naar Antwerpen. Op zoek naar een veilige thuishaven voor zijn dochter. “Maar eens in Antwerpen beseft mijn vader dat hij de zorgen om mij niet alleen aan kan. In een café in het Schipperskwartier vertelt hij zijn verhaal. Zo kwam hij uiteindelijk terecht bij de familie Van Gich, die mij uiteindelijk zal grootbrengen.”

Opera

Tot de dag van haar trouw, kende Rosy haar levensverhaal niet. Pas dan vertelt de familie Van Gich de waarheid aan Rosy. Maar Rosy’s antwoord had de familie Van Gich niet verwacht: “Ik weet wat je gaat vertellen”, zei Rosy. “Je gaat vertellen dat jullie mijn echte ouders niet zijn. Ik weet het eigenlijk al sinds ik naar school ging maar heb het nooit durven vragen.” Met haar vader herstelde Rosy het contact door hem na te reizen naar Amerika. Maar haar leven zette ze verder in Antwerpen waar ze operazangeres werd in de Opera van Antwerpen.

Dinsdagmiddag werd Rosy in Woon- zorgcentrum Onze Lieve Vrouw gevierd voor haar honderdste verjaardag. Een ideaal moment om het ongelofelijke verhaal van de kranige dame in de schijnwerpers te zetten. Het verhaal werd al in een musical gegoten door de laatste jaarstudenten Musical van het conservatorium in Brussel. Zij brachten voor de verjaardag van Rosy een medley van de nummers die ze maakten.

Wie voelt zich geroepen om haar leven te verfilmen. Het verhaal is er al.