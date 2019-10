Lichtere straffen voor verkrachting van Nederlandse vrouwen na nachtje stappen in Antwerpen

BJS/BLG

16 oktober 2019

16u40 0 Antwerpen Het Antwerpse hof van beroep heeft Lamine N. (21) en Tijani D. (21) iets lichtere straffen gegeven voor het verkrachten van twee jonge Nederlandse vrouwen, die vorig jaar een weekendje in Antwerpen doorbrachten. Ze kregen vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief. In eerste aanleg bedroeg het effectief gedeelte nog 45 maanden. Eliel B. (22) werd vrijgesproken van de verkrachting, maar kreeg wel zes maanden cel met uitstel voor diefstal.

De slachtoffers, toen 20 en 21 jaar, waren in de nacht van 16 op 17 maart 2018 uitgegaan in nachtclub Roxy op het Eilandje. Mohamed S. (23) en Lamine N. hadden de vrouwen een lift terug naar hun hotel gegeven en waren mee naar hun kamer gegaan. In de loop van de nacht werden ook Tijani D. en Eliel B. in de hotelkamer binnen gelaten.

De vrouwen deden een dag later aangifte van verkrachting. Ze dachten aanvankelijk dat ze gedrogeerd waren, maar dat kon tijdens het onderzoek niet worden aangetoond. Ze hadden wel veel gedronken en er werden in hun bloed ook sporen van cocaïne teruggevonden.

Mohamed S., Lamine N. en Tijani D. erkenden dat ze seks met de meisjes hadden gehad, maar beweerden dat dat mét hun toestemming was gebeurd. Eliel B. ontkende ieder seksueel contact. Hij was ook de enige van wie er geen DNA werd aangetroffen.

In eerste aanleg werd hij nog mee met de anderen veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg toen vijf jaar cel, waarvan 45 maanden effectief. In beroep werd hij enkel schuldig bevonden aan de diefstal van 100 euro en een iPhone.

Lamine N. en Tijani D. werden opnieuw schuldig bevonden aan verkrachting. “De beklaagden hebben misbruik gemaakt van de benevelde toestand van de slachtoffers. Zij konden geen toestemming geven voor de seksuele handelingen die hen werden opgedrongen”, stelde het hof.

Net zoals de rechters in eerste aanleg sprak ook het hof hen vrij voor de verzwarende omstandigheid dat ze elkaar geholpen hadden om de feiten te plegen. Mohamed S., die in eerste aanleg vijf jaar cel had gekregen, waarvan drie jaar effectief, was niet in beroep gegaan.

De slachtoffers kregen respectievelijk 12.208 euro en 11.823 euro schadevergoeding toegekend.