Lichtere straffen voor Antwerphooligans die supportersbussen Beerschot-Wilrijk aanvielen BJS/BLG

13 maart 2020

10u43 7 Antwerpen Zeven hooligans van voetbalclub Antwerp hebben in beroep lichtere straffen gekregen voor de aanval op drie supportersbussen van Beerschot-Wilrijk in de zomer van 2017. In eerste aanleg hadden drie aanstokers nog vijf jaar cel, waarvan vier jaar effectief, gekregen. Het hof sprak donderdag celstraffen volledig met uitstel uit.

De bussen waren op 13 augustus 2017 op de terugweg van een uitwedstrijd in Lier. Aan boord zat niet de harde kern van Beerschot-Wilrijk, maar gezinnen met kinderen en oudere mensen. Toen de bussen stil stonden voor het rode licht op het Gemeenteplein in Mortsel, werden ze door een twintig- tot dertigtal in het zwart geklede mannen aangevallen. Ze bekogelden de bussen met stenen, flessen en Bengaals vuur.

Vier gewonden

De passagiers moesten om veiligheidsredenen uitstappen, waarna het tot een gevecht kwam. De Beerschot-Wilrijksupporters kregen de overhand en de hooligans sloegen op de vlucht. Bij het gevecht vielen vier gewonden.

De aanleiding voor de aanval was een incident op café tussen Antwerphooligan Robby C. en enkele Beerschotsupporters op 11 augustus. De dagen nadien hadden hij, Michaël R. en Stijn V.H. de harde kern van Antwerp gemobiliseerd om te gaan ‘wandelen’, codetaal voor vechten. Eind 2018 werden tweeëntwintig amokmakers veroordeeld door de correctionele rechtbank van Antwerpen. Zeven van hen gingen in beroep.

Straf met uitstel

Aanstokers Michaël R. en Robby C. kregen van het hof donderdag vijf jaar cel met uitstel opgelegd, gekoppeld aan de voorwaarden dat ze het voetbalmilieu mijden en een cursus agressiebeheersing en slachtoffer in beeld volgen. Het hof hield rekening met hun inzicht in de feiten en hun gewijzigde ingesteldheid.

Aanstoker Stijn V.H. werd veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. Het hof vond het bewezen dat hij, als leider van supportersgroep Elite, de raid mee gepland had, maar hij was niet in Mortsel toen de bussen werden aangevallen.

Ook wat de vier andere beklaagden betreft, vond het hof van beroep het niet bewezen dat ze actief aan de aanval hadden deelgenomen. Sommigen waren wel het plein mee opgelopen, maar hadden zich daarna uit de voeten gemaakt. Daarom werden hun deels effectieve celstraffen in eerste aanleg omgezet naar straffen met uitstel of een werkstraf.