Licht gaat uit tijdens Nacht van de Duisternis ADA

10 oktober 2019

17u04 1 Antwerpen De stad Antwerpen dooft vanaf zaterdag 12 oktober tot zondagochtend 13 oktober de klemtoonverlichting op een heel aantal gebouwen en kunstwerken tijdens de Nacht van de Duisternis.

Tijdens de 24ste Nacht van de Duisternis dooft de stad Antwerpen de verlichting om de aandacht te vestigen op de problematiek van lichthinder. Dit jaar zullen er 40 locaties deelnemen aan deze actie, waaronder een hele reeks historische gevels in het centrum. De openbare verlichting blijft wel overal branden.

“Op een totaal van 50.000 armaturen in de hele stad zijn er de laatste jaren al meer dan 8.000 vervangen door ledarmaturen. De stad en de districten willen ook deze legislatuur sterk inzetten op het bijkomend ‘verledden’. In de meerjarenplannen zijn verschillende lichtprojecten opgenomen. De stad zet daarmee in op het behalen van de klimaatdoelstellingen en verbetert de lichtkwaliteit”, vult schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws, aan.

De Nacht van de Duisternis is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) in samenwerking met vzw Preventie Lichthinder en de werkgroep lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS).