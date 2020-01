Lichaam vermiste Nederlander Max Meijer (23) na maand zoeken gevonden: “Geen aanwijzingen van kwaad opzet” Sander Bral

10 januari 2020

20u38 0 Antwerpen Het lichaam van de vermiste Max Meijer (23) is eindelijk gevonden. De jonge Nederlander uit Ossendrecht, vlak boven de Belgische grens, verdween ruim een maand geleden aan de Waagnatie na een avondje stappen in Antwerpen. Vrijdagavond werd zijn lichaam gevonden en bovengehaald in Royerssluis, dat aansluit op de Schelde.

Het jammere verhaal van de jonge Nederlander uit Ossendrecht begint in de nacht van zaterdag 7 december op zondag 8 december. Hij was op stap met een vriend, na een feestje in Brasschaat bewogen ze zich zondag erg vroeg richting het Schipperskwartier in Antwerpen. Daar werd Max nog gespot in pitabar Kababu in de Schippersstraat. Max en zijn kameraad hadden afgesproken aan Max zijn wagen als ze mekaar zouden kwijtspelen. Zijn vriend heeft er twee uur gewacht zondagochtend rond zes uur, maar Max kwam maar niet opdagen. Uiteindelijk nam de kameraad een taxi terug naar huis.

Elk teken van leven van Max verdween en zijn familie lanceerde een opsporingsbericht via sociale media. De dinsdag na zijn verdwijning kwamen vrienden en familie flyers uitdelen in de buurt van het Schipperskwartier en rondom het MAS op het Eilandje. Er werd ook naar de politie gestapt, die de verdwijning meteen als onrustwekkend beschouwde. Daarop werd ook een officieel opsporingsbericht de wereld in gestuurd. Op bewakingscamera’s werd Max nog gesignaleerd in de Amsterdamstraat in Antwerpen-Noord. Later bleek ook dat hij nog gespot werd aan de Waagnatie, vlakbij de Schelde. Op dat moment werd er al gevreesd dat de jonge Nederlander in het water was gevallen.

Ook het opsporingsprogramma Faroek op vtm besteedde op dinsdag 17 december veel aandacht aan de verdwijning. Daarbij werden beelden getoond van een man die rond 8.15 uur, vlakbij de plek waar Max het laatst gezien werd, onder de arm liep met een jas die sterk op die van Max leek. De politie is nog steeds op zoek naar deze mogelijke belangrijke getuigen, niemand kwam zich ooit melden.

Na de uitzending kwamen er tientallen tips binnen bij de lokale politie en werden er fysieke zoekacties gehouden in de dokken rondom het MAS. Die moesten zonder resultaat gestaakt worden. Diezelfde dag nog deed de familie van Max een allerlaatste oproep naar getuigen.

Maar het kon niet meer baten. Vrijdagavond dook een mannenlichaam op in het Royerssluis, dat aansluit op de Schelde en vlakbij Waagnatie gelegen is. Er gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor onderzoek en de wetsdokter werd aangesteld voor autopsie van het lichaam. Die autopsie was blijkbaar niet nodig om er zeker van te zijn dat het om Max Meijer ging. Enkele uren nadat het lichaam werd boven gehaald, bevestigde het parket van Antwerpen dat het om de vermiste Nederlander ging.

“Het onderzoek naar de omstandigheden van deze tragische gebeurtenis loopt verder”, benadrukt het parket. “Er zijn momenteel geen aanwijzingen van kwaad opzet.”