Lichaam van man gevonden aan Noordkasteel Sander Bral

24 juli 2019

17u14 4 Antwerpen Aan Royerssluis aan het Antwerpse Noordkasteel is woensdagnamiddag een lichaam van een man boven gehaald. Dat werd intussen bevestigd door het parket van Antwerpen. Mogelijk gaat het over de man die zondag in de Schelde belandde aan de Rijnkaai op het Eilandje.

Woensdagnamiddag waren de hulpdiensten massaal aanwezig aan het Noordkasteel in Antwerpen. Er was een lichaam aangetroffen aan Royerssluis. De kans is groot dat het om de man gaat die zondag in de Schelde belandde aan het Eilandje. Er werd met boten en helikopter gezocht naar de man zondag, zonder succes. Het is niet duidelijk of het om een ongeval gaat of een wanhoopsdaad.

Het was woensdagnamiddag erg druk aan het Noordkasteel, verschillende mensen kwamen verkoeling zoeken in het groene gebied aan de Schelde. Volgens getuigen zou een man getracht hebben van het Sint-Annastrand de Schelde over te zwemmen richting het Noordkasteel. Er werd eerst gevreesd dat hij de overtocht niet gehaald had maar er werd niemand als vermist opgegeven.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.