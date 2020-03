Lichaam van man aangetroffen aan appartementsgebouw Jan de Voslei Sander Bral

31 maart 2020

07u23 7 Antwerpen Aan de Jan de Voslei op het Kiel in Antwerpen is dinsdagochtend een lichaam aangetroffen. Het gerechtelijk labo en de wetsdokter zijn ter plaatse voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk of het om een verdacht overlijden gaat.

Het lichaam van de man werd gevonden buiten aan een appartementsblok aan de Jan de Voslei. “De zaak is in onderzoek”, bevestigt Wouter Bruyns van de lokale politie. “De wetsdokter en het labo zijn gevraagd.”

Eerder vannacht was er al een brand in het flatgebouw waarvoor het lichaam werd gevonden. Rond vier uur belden bewoners van de derde verdieping naar de brandweer omdat er veel rook uit de voordeur van een appartement kwam. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen. De brand was wellicht ontstaan aan het kookvuur in de keuken. De brandweer plaatste het fornuis buiten en verluchtte de woning. De bewoner was niet thuis en is volgens de politie nog steeds onbereikbaar.

Het is niet duidelijk of er een link is tussen het lichaam en de brand. De onderzoeken naar beide zaken lopen.