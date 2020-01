Lichaam van 31-jarige man bovengehaald uit dokken aan het MAS: mogelijk verdacht overlijden Sander Bral en Caroline Van de Pol

31 januari 2020

06u47 136 Antwerpen De Antwerpse brandweer haalde vrijdagochtend een lichaam uit het verbindingsdok tussen het Willemdok en het Kattendijkdok aan het MAS op het Eilandje. Het gaat om een 31-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver.

“Het lichaam werd rond half 6 opgemerkt door een voorbijganger”, zegt Sven Lommaert van Politiezone Antwerpen. “De politie, de brandweer en het labo kwamen ter plaatse en haalden het lichaam uit het water. Het gaat om een 31-jarige man uit Sint-Kathelijne-Waver. Zijn lichaam werd naar het UZA gebracht voor een lijkschouwing. De omstandigheden worden onderzocht door de politie. Wat al zeker is, is dat de man nog maar recent in het water lag.”

“De eerste bevindingen van de autopsie wijzen op mogelijk verdachte elementen”, zegt Kristof Aerts van het Antwerps Parket. “De Federale Gerechtelijke Politie neemt het onderzoek in handen.”

Op 10 januari werd ook al het lichaam van de vermiste Nederlander Max Meijer (23) uit het water gehaald. Zijn lichaam vertoonde geen sporen van geweld.