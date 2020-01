Lichaam in Royerssluis is dat van vermiste Max Meijer Sander Bral

10 januari 2020

19u10 222 Antwerpen De scheepvaartpolitie heeft vrijdagavond een lichaam uit het water gehaald aan Royerssluis. Een wetsdokter kwam ter plaatse om het lichaam te identificeren. Intussen werd bevestigd dat het om de vermiste Nederlander Max Meijer (23) gaat. Hij verdween ruim een maand geleden in de buurt.

De jongeman verdween op zondagochtend 8 december na een avondje stappen in Antwerpen. Rond zes uur in de ochtend werd hij nog gespot in pitazaak Kababu in het Schipperskwartier en later werd hij nog in beeld gebracht aan de Waagnatie, vlak bij de Schelde.

Vrijdagavond werd zijn lichaam gevonden in de Royerssluis, vlak bij de plek waar hij voor het laatst gezien werd. Wat er precies gebeurd is, zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen. Zo zal de wetsdokter nog een autopsie op het lichaam uitvoeren. Momenteel zijn er volgens het parket evenwel geen aanwijzingen voor kwaad opzet.