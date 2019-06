LGBTQ History Week in bib Permeke BJS

16u55 0 Antwerpen Het Roze Huis en Antwerp Pride organiseren van 24 tot 30 juni de eerste LGBTQ History Week in Antwerpen, met een vertoning van een documentaire, een gespreksavond en de voorstelling van een memorandum in bibliotheek Permeke.

De Antwerp Pride staat dit jaar in het teken van de vijftigste verjaardag van de rellen in The Stonewall Inn, een homobar in Greenwich Village in New York. Holebi’s, transgenders en travestieten waren de jarenlange treiterijen en gewelddadige invallen in holebi- en transbars door de politie beu. De Stonewall-rellen duurden ruim zes dagen en worden gezien als het startschot voor de holebi- en transgenderrechtenbeweging en de inspiratiebron voor de Gay Pride parades wereldwijd.

Meer info: https://www.permeke.org/lgbtq/historyweek