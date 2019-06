Leysen wil af van wet-Major en wekt woede op van vakbonden Philippe Truyts

17 juni 2019

19u00 0 Antwerpen Het zit er bovenarms op tussen Open Vld-politicus Christian Leysen en de havenvakbonden. Leysen riep zaterdag in een opiniestuk in De Tijd op om de havenarbeid te hervormen. Hij wil een modern en flexibel statuut in plaats van de huidige bescherming van dokwerkers via de wet-Major. “Leysen vergeet dat er al aanpassingen zijn gedaan die door Europa zijn goedgekeurd”, klinkt het bij de bonden.

Christian Leysen, die donderdag de eed aflegt als nieuw federaal parlementslid, grijpt een vraag van het Belgisch Grondwettelijk Hof aan het Europees Hof van Justitie aan: is de wet-Major in strijd met het principe van vrijheid van vestiging? “Dat probleem is niet opgelost. Die wet bepaalt dat enkel erkende havenarbeiders (er zijn er circa 8.000 in Antwerpen, red.) schepen mogen laden en lossen. Is het niet hoog tijd om het achterhaalde corporatistische arbeidsregime in havengebieden naar de geschiedenisboeken te verwijzen? De expertise van onze havenarbeiders staat buiten kijf. Die deskundigheid is nodig, maar waarom moet alle werk voorbehouden worden aan syndicaal ingebedde werknemers?”

“Jobs naar Nederland”

Nog volgens Leysen kost de starheid van regels Antwerpen trafiek en jobs. “We verliezen al jaren stukgoed aan andere havens, terwijl dat zorgt voor meer toegevoegde waarde dan containertrafiek. We zien bovendien ook veel logistieke investeringen aan onze neus voorbijgaan. Net over de Nederlandse grens staat een muur van magazijnen die de e-commerce draaiende houdt. Voor logistiek moet er een eigen en flexibel contingent komen.”

“Bedenkelijk”

Eric Quisthoudt van de liberale vakbond ACLVB is verontwaardigd. “Christian Leysen neemt een bedenkelijk standpunt in. De wet-Major is al aangepast. Werkgevers kunnen als ze dat willen buiten de pool van havenarbeiders aanwerven. Alleen blijkt dat ze dat in 99 procent van de gevallen niet doen. Geen enkele dokwerker moet trouwens lid worden van een vakbond: 99 procent doet dat vrijwillig. In de logistiek zijn eveneens bijsturingen doorgevoerd. Bedrijven kunnen autonoom werknemers aanwerven en opleiden. En dat stukgoed? Die trafieken lopen overal terug.”

Kurt Callaerts (ACV) wijst op de hoge productiviteit en mooie resultaten van de Antwerpse haven. “De wet-Major schrikt werkgevers zeker niet af. De enige bedoeling van mensen als Leysen is een liberalisering van goed werkende systemen zoals de havenarbeid, zodat topmanagers en aandeelhouders nog meer winst pakken.”