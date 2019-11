Levensgevaarlijk: ongeduldige chauffeur rijdt tussen fietsers over fietspad om file te vermijden

Antwerpen

Op de Boomsesteenweg, de parallelweg van de A12, rijdt een ongeduldige autobestuurder over het fietspad om de file te vermijden. Op amateurbeelden van Geert Neefs is te zien hoe de Mercedes ter hoogte van Aartselaar zich tussen de fietsers beweegt, een levensgevaarlijke actie. Het is niet de eerste keer dat het fietspad als extra rijvak wordt gebruikt. Eind oktober reed een chauffeur nog in de tegenovergestelde richting over het fietspad. Wordt ongetwijfeld vervolgd.