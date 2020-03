Leuk nieuws: okapi Zaïre mag voor het eerst buiten in de ZOO Annelin Marien

19 maart 2020

11u25 0 Antwerpen Er is dezer dagen soms ook nog een leuk nieuwtje om te melden: vandaag mocht okapi Zaïre voor het eerst naar buiten in ZOO Antwerpen! De jonge okapi is vorige week verhuisd vanuit de Beekse Bergen naar de ZOO, en maakt vandaag voor de eerste keer kennis met het jonge mannetje Ubundu.

Nu de ZOO tijdelijk gesloten is voor het publiek, willen de verzorgers je toch op de hoogte houden van leuk nieuws: ze postten vandaag een foto van okapi Zaïre die voor de eerste keer haar buitenperk verkent in de ZOO. Vorige week ontving ZOO Antwerpen de nieuwe bewoner uit safaripark Beekse Bergen. Zaïre is de eerste okapi die in de Beekse Bergen het levenslicht zag, in juli 2018. Vandaag maakt ze voor de eerste keer kennis met okapi Ubundu, een mannetje dat in januari 2019 in de ZOO geboren werd. De twee jonge okapi’s zijn erg goed nieuws voor de okapipopulatie, want die is met uitsterven bedreigd. Als coördinator van het Europese kweekprogramma is ZOO Antwerpen dé expert voor okapi’s, met als doel een reservepopulatie op te bouwen.