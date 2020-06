Letterenhuis verwelkomt archief van honderdjarige schrijver Aster Berkhof ADA

17 juni 2020

13u51 0 Antwerpen Het Letterenhuis verwelkomt het schrijversarchief van Aster Berkhof, die op 18 juni honderd jaar wordt. Het archief bevat manuscripten, foto’s, audio-opnames en voorwerpen zoals Berkhofs typemachine. Aster Berkhof – pseudoniem van Louis van den Bergh – debuteerde in 1944 met de detective De heer in grijze mantel. Vijf jaar later brak hij door met de humoristische roman ‘Veel geluk, professor’.

De Vlaamse auteur Aster Berkhof schreef 101 romans en wordt op 18 juni honderd jaar. In de sfeer van die verjaardag verwelkomt het Letterenhuis zijn schrijversarchief: handschriften, foto’s, audio-opnames en voorwerpen zoals Berkhofs typemachine, laptop en videocamera’s. Het Letterenhuis bewaarde al interessante archiefstukken van Berkhof – zoals de handschriften van Veel geluk, professor, De woedende Christus en Het einde van alles, maar voegt daar nu met de verwerving van dit archief een belangrijk en substantieel deel aan toe.

Aster Berkhof (°1920-) – pseudoniem van Louis van den Bergh – debuteerde in 1944 met de detective De heer in grijze mantel. Vijf jaar later brak hij door met de humoristische roman Veel geluk, professor die vaak werd herdrukt, in 1977 tot musical omgewerkt en in 2001 tot tv-feuilleton. Naast schrijver was Berkhof journalist en reisde hij de wereld rond waarvan hij verslag deed in reportages en romans. In 1956 trouwde hij met Nora Steyaert, een van de eerste BRT-omroepsters. Zij overleed dit voorjaar.

Ereburger

Aster Berkhof, ereburger van Rijkevorsel sinds 2004, droeg zijn archief in 2008 aanvankelijk over aan het Aster Berkhofmuseum in die gemeente. Toen het museum tien jaar later moest sluiten, besloten familie, de gemeente Rijkevorsel en de betrokken erfgoedpartners het archief aan het Letterenhuis te schenken. Maar niet zonder eerst, op basis van het archief, een buitententoonstelling uit te werken en Berkhofs honderdste verjaardag in stijl te vieren. De tentoonstelling 100 jaar Aster Berkhof, tot stand gebracht door Erfgoed Noorderkempen en de gemeente Rijkevorsel, opende op 15 juni en is nog tot 31 augustus 2020 te bezoeken in het centrum van Aster Berkhofs geboortedorp Sint-Jozef Rijkevorsel.